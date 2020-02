Dl milleproroghe: piccole imprese in mercato libero energia da gennaio 2021 Ulteriore slittamento, a lunedì 17 febbraio, dell’inizio della discussione generale nell’Aula. Tra gli emendamenti approvati, quello che prevede che i medici possano rimanere in servizio anche superati i 40 anni di attività, ma entro i 70 di età

Per le piccole imprese il passaggio al mercato libero dell’energia è anticipato di un anno, a gennaio 2021. Lo stabilisce un emendamento M5S-Pd, riformulato, al Dl milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera.

Resta confermato per microimprese e utenti domestici il rinvio del termine per l’uscita dal mercato tutelato, già disposto dal decreto legge, dal prossimo luglio a gennaio 2022. Per le piccole imprese la definizione avviene secondo la normativa europea e tenendo conto delle potenze installate come definisce l’Autorità di regolazione.

Nella modifica approvata si chiarisce, tra l’altro, che Arera adotterà misure per prevenire ingiustificati aumenti di prezzi. L’Autorità dovrà inoltre stabilire per microimprese e clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo. Vengono fissati anche i criteri finanziari e di onorabilita per l'ingresso e la permanenza nell’albo dei fornitori.

Tra gli altri emendamenti al provvedimento che hanno ottenuto il via libera delle Commissioni, quello in base al quale le somme del bollo auto riscosse dalle Regioni rimarranno tutte a queste «al fine di incentivare gli investimenti delle Regioni sui propri territori». Sì delle Commissioni anche a una proposta di modifica cosiddetta “Salva-Napoli”, perché permetterebbe al Comune del sindaco de Magistris di spalmare nei successivi bilanci una serie di debiti. Un altro emendamento approvato amplia anche agli «investitori qualificati» l’ambito di intervento di Sace, con l’obiettivo di rafforzare l’azione di supporto all’export e alla internazionalizzazione delle imprese.

Esame in Aula slitta a lunedì 17

I tempi dell’esame del provvedimento in Commissione si allungano. A quanto si apprende dai gruppi parlamentari, la discussione sul decreto avrà inizio in Assemblea lunedì 17 febbraio alle 10. Non sono previste votazioni prima delle 13. Inizialmente, l’inizio della discussione sul testo in Aula era previsto per domattina. Il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 29 febbraio e non è stato ancora discusso dal Senato.