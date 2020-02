Milleproroghe verso lo slittamento, in Aula alla Camera venerdì 14 I presidenti delle commissioni informeranno la presidenza della Camera dei nuovi tempi d'esame del testo che deve essere discusso anche dal Senato e va convertito in legge entro la fine di febbraio di Nicola Barone

Milleproroghe, spunta la stretta anti affitti brevi

Verso un nuovo slittamento dell'arrivo in Aula alla Camera del Milleproroghe, ora all'esame delle commissioni congiunte Affari costituzionali e Bilancio alla Camera. I lavori qui dovrebbero finire giovedì pomeriggio e il provvedimento arrivare in Aula alla Camera venerdì 14, mattina, invece che domani come previsto inizialmente.

Conversione entro la fine del mese

Si tratta del terzo rinvio dell'avvio della discussione generale da parte dell'assemblea di Montecitorio, inizialmente fissato dalla conferenza dei capigruppo per la giornata di lunedì 10. A rallentare l'esame del provvedimento una serie di emendamenti tuttora accantonati e la questione del rinvio della riforma della prescrizione, che secondo Italia Viva deve essere posticipata a fine 2020. I presidenti delle due commissioni informeranno la presidenza della Camera dei nuovi tempi d'esame del testo, che deve essere discusso anche dal Senato e va convertito in legge entro la fine del mese.

Dividendi Economia a impianti sportivi fino al 2022

I dividendi attribuiti dall'Istituto per il credito sportivo al ministero dell'Economia continueranno ad essere destinati, fino al 2022, al Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva. Lo stabilisce un emendamento dei relatori al decreto approvato dalle commissioni.

Bocciati fondi all'Eliseo, ora tavolo col ministero

No invece alle modifiche con cui sarebbero stati stanziati 12 milioni di euro per il triennio 2020-2022 in favore del Teatro Eliseo di Roma (parere negativo del governo). Dal viceministro dell'Economia Antonio Misiani è stata annunciata la «disponibilità del ministro della Cultura ad aprire immediatamente un tavolo, su un problema molto sentito dal governo e dai parlamentari». Gli emendamenti erano firmati da esponenti dell'opposizione, che hanno parlato di «decisione politica».

