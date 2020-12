Milleproroghe: pedaggi autostradali congelati fino a luglio e divieto ricerca idrocarburi La misura nella bozza del decreto che approderà mercoledì 23 dicembre in Consiglio dei ministri. Divieto in tutta Italia di ricerca di idrocarburi

L’adeguamento delle delle tariffe autostradli resta fermo fino a luglio del 2021. La misura è contenuta nella bozza del decreto milleproroghe che arriverà all’esame del Consiglio dei ministri di mercoledì 23 dicembre. Tra le misure contenute nel testo anche quella che concede più tempo per sostenere gli esami di guida per la patente. Mentre in tema di politica emergetica e ambientale, viene introdotto «su tutto il territorio nazionale il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca ovvero di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi».

Il Milleproroghe di fine anno, come le precedenti versioni, fa slittare al 31 dicembre dell’anno 2021 numerose scadenze e, secondo tradizione, c’è spazio per misure molto eterogenee: si va dai Covid hotel ai concorsi e assunzioni nella pubblica amministrazione, dal rinvio delle celebrazioni ovidiane al completamento del progetto Mantova hub passando per la semplificazione per i collegamenti in fibra ottica delle scuole e degli ospedali.

Pedaggi autostradali: adeguamenti rinviati a luglio 2021

Il decreto (22 articoli) concede tempo fino a luglio 2021 per “perfezionare” i nuovi piani economico-finanziari delle concessioni delle autostrade, cui sono legati gli “adeguamenti delle tariffe” e, quindi, l’eventuale aumento (o il calo) dei pedaggi, che sarebbero altrimenti scattati a fine anno. La norma vale sia per i piani in scadenza nel 2020 sia per quelli in scadenza nel 2021.

Vietata in tutta Italia la ricerca di idrocarburi

Il Milleproroghe vieta «su tutto il territorio nazionale il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca ovvero di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi». Il Mise, si legge, «rigetta» le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi pendenti il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di entrata in vigore del Milleproroghe. Nessuna proroga infine per le concessioni già prolungate.

«Le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge - prosegue la bozza - mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga. Le attività di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, già sospese per effetto dell'articolo 11-ter, comma 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 (il decreto semplificazioni, ndr), sono definitivamente interrotte, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività».