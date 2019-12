Autostrade, se decade la concessione subentra Anas È quanto conferma l'ultima bozza del Milleproroghe. Se lo stop alla concessione deriva da suo inadempimento, al concessionario spetta “solo” il “valore delle opere realizzate

«In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade», in attesa del nuovo affidamento, può assumerne la gestione l'Anas. È quanto conferma l’ultima bozza del Milleproroghe. Se lo stop alla concessione deriva da suo inadempimento, al concessionario spetta “solo” il «valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti» e questo anche nel caso in cui vi siano norme precedenti che stabilivano altro, perché sono «da intendersi come nulle».