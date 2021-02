Milleproroghe, si amplia platea per la stabilizzazione dei precari nel pubblico impiego I tre anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi 8, andranno maturati non entro il 31 dicembre 2020 ma entro il 31 dicembre 2021

Si amplia la platea dei precari della pubblica amministrazione coinvolti dalle procedure di stabilizzazione: le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno riformulato e approvato una proposta di vari gruppi per dare un anno in più ai precari della Pubblica amministrazione per maturare i requisiti, anche per partecipare ai concorsi con posti riservati a loro al 50%. Si prevede che i tre anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi 8, vadano maturati non entro il 31 dicembre 2020 ma entro il 31 dicembre 2021.

Pagano (Pd) bene la stabilizzazione

Per Ubaldo Pagano, Capogruppo del Pd in Commissione Bilancio a Montecitorio, dove è in corso di svolgimento l'esame degli emendamenti sul Milleproroghe, si tratta di «un intervento molto importante che va nella direzione auspicata: risolvere con gradualità l'annoso problema del precariato nella Pubblica Amministrazione. Una questione che diventa ancora più urgente nell'emergenza, dato il grande contributo che si è richiesto a tutti i dipendenti pubblici, anche precari, per affrontare le sfide di contrasto al Covid-19. Speriamo quindi - conclude Pagano - che una volta terminata la fase emergenziale si possa riprendere con regolarità lo svolgimento dei concorsi che, ricordiamo, deve restare l'ordinario canale d'accesso all'impiego pubblico».

