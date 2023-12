Ok al Milleproroghe, dal Superenalotto agli affitti della Pa: ecco le misure

Lavoratori socialmente utili

Estesa al 31 dicembre 2024 la validità delle convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro con le regioni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Proroga inoltre al 31 dicembre 2024 la possibilità di convertire in contratti a tempo indeterminato, le posizione lavorative a tempo determinato o a collaborazione continuativa dei lavoratori socialmente utili nelle pubbliche amministrazioni

Magistrati, slittano i corsi di formazione



Per i nuovi corsi di formazione dei magistrati che vogliono concorrere per incarichi direttivi e semidirettivi di primo e secondo grado, sia requirenti che giudicanti, il governo prende un altro anno di tempo. Per i nuovi concorsi e per quelli per i quali sono gia stati pubblicati i bandi entro la fine di questa’anno, si continueranno ad applicare per tutto il 2024 le regole di formazione oggi in vigore.



Più personale di Polizia e Vigili del Fuoco

Viene estesa al 31 dicembre 2024 la possibilità, per le Forze di Polizia e per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di procedere alle assunzioni di personale per incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, anche in ottica di prevenzione del terrorismo internazionale

Rilascio permessi di soggiorno

Prorogato di un anno, al 31 dicembre 2024, il termine per il completamento del collegamento inter-amministrazioni per il rilascio dei permessi di soggiorno