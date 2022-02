Milleproroghe, tetto al contante per un anno a 2mila euro: verso settima modifica negli ultimi dieci anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Contrordine. Sul tetto al contante si torna alla soglia in vigore fino ai 31 dicembre 2021 (compreso). Almeno per un anno, poi si vedrà. Una votazione politicamente impegnativa e movimentata in notturna tra mercoledì e giovedì nelle commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali alla Camera, con Lega e Forza Italia che si sono schierate con FdI, ha registrato infatti il via libera a un emendamento al decreto Milleproroghe (dl 228/2021) che, contro il parere dell’esecutivo, prevede che il tetto che dal 1° gennaio 2022 era sceso a mille euro torni ora per un anno a duemila euro. La modifica sposta l'entrata in vigore della soglia più bassa al 1° gennaio 2023.

Il governo porrà la fiducia sul provvedimento (sarà votata lunedì 21 febbraio) , che si appresta a ottenere il via libera della Camera in prima lettura (i tempi per la conversione in legge sono stretti: il Milleproroghe va convertito entro marzo, pena la decadenza). Per l'entrata in vigore delle modifiche, tra cui anche quella sulla soglia al contante, è necessario il via libera definitivo del Senato, e quindi dell’entrata in vigore della legge di conversione.

Il tentativo in extremis di M5s per mantenere il tetto al contante a 2mila euro

Nonostante l’esecutivo sembra intenzionato a porre la fiducia sul decreto, M5s prova a intervenire in extremis. Si tratta di una mossa politica. Anche se il testo dovesse tornare in Commissione, l’emendamento sulla soglia al contante, che non prevede nuove coperture, dovrebbe rimanere. «Abbiamo presentato in Aula un emendamento soppressivo al Decreto Milleproroghe rispetto all’innalzamento del tetto del contante votato dal centrodestra contro il parere del Governo - hanno spiegato Vita Martinciglio e Giovanni Currò, capogruppo M5S e vicepresidente in Commissione Finanze alla Camera -.Come spiega benissimo uno studio di Bankitalia del 2021, un intervento del genere costituisce un favore enorme all’economia sommersa. E, in un Paese con circa 100 miliardi annui di evasione, questo non ce lo possiamo permettere. Al contrario, con incentivi al tracciamento dei pagamenti si potrebbero recuperare risorse ingenti per abbassare le tasse, costruire nuove strade, nuove scuole, nuovi ospedali e garantire maggiori servizi ai cittadini».

Sette modifiche negli ultimi dieci anni

Quella che si delinea è la settima modifica in questo ambito negli ultimi dieci anni. Segno che, nonostante negli ultimi anni si sia diffuso sempre l’uso della moneta elettronica (carte di credito, prepagate, a debito), che consentono di tracciare i movimenti di denaro, il contante è ancora un elemento di primo piano sotto il profilo dei comportamenti di acquisto degli italiani. E la politica questo lo sa.

Nel 1991 la prima limitazione del cash

Nel report dal titolo “L’uso del contante in Italia tra necessità e abitudini” la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ricorda infatti che dal 1991 (decreto legge 143/1991), con l'introduzione della prima misura di limitazione a 20 milioni di vecchie lire, molteplici provvedimenti hanno posto sotto la lente il cash, modificando via via le soglie di riferimento, per poi diminuirle progressivamente nell'ultimo decennio, passando da 12.500 euro (decreto legge 112/2008) a 5.000 nel 2010 (dl 78/2010), 1.000 nel 2011 (dl 201/2011), risalendo a 3.000 con la legge di Stabilità del 2016, per poi scendere nuovamente a 2.000 (dal 1° luglio 2020) e ai 1.000 previsti per il 1° gennaio 2022 dall'ultima legge di Bilancio 2020. Ora l’ennesimo cambiamento: per un anno la soglia è congelata sui 2mila euro.