Milleproroghe, tutte le misure per famiglie, lavoratori, imprese e professionisti Blocco degli sfratti, rinvio del mercato libero dell’energia, smart working, verifiche sui contributi, accelerazioni dei pagamenti negli appalti, crediti d’imposta, esami di abilitazione ed elezioni per gli Ordini

Di solito sono poche le misure davvero importanti contenute nel decreto milleproroghe: il testo si riduce a un elenco di rinvii, in cui spiccano poche misure. Ma l’ultimo milleproroghe, nella versione appena convertita in legge, è un’altra cosa. Tanto per consumatori e famiglie quanto per professionisti e imprese. Colma il vuoto creato dalla crisi politica di gennaio fra gli ultimi provvedimenti del governo Conte e i primi del governo Draghi. Soprattutto sulla pandemia. Così c’è tutta una serie di proroghe legate all’emergenza coronavirus.

Un primo blocco di misure riguarda soprattutto i professionisti (e in più di un caso anche le imprese): dagli esami di abilitazione dalle elezioni degli Ordini. Dalle cause davanti a Tar e Consiglio di Stato, fino alle chiusure dei bilanci delle società e alle relative assemblee dei soci per approvarle.

Altre misure sono di interesse più specifico per le imprese, come la conferma delle accelerazioni dei pagamenti per gli appalti in corso e crediti d’imposta come quelli per cinema e radio.

Nutrito il pacchetto che riguarda il lavoro: riapertura dei termini per le domande di ammortizzatori scadute nel 2020 e proroga del contratto di rete con causale di solidarietà. Allineato alla data ora prevista di conclusione dello stato di emergenza, l’utilizzo dello smart working con modalità semplificate, mentre sul fronte previdenziale Inps avrà più tempo per effettuare alcune verifiche sui contributi da versare.