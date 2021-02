Milleproroghe/Cig Covid

(REDPIXEL - stock.adobe.com)

Prorogati al 31 marzo 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, collegati all'emergenza epidemiologica. Stesso termine viene fissato per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento del saldo, scaduti il 31 dicembre 2020.