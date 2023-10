Milleri: ecco le sfide di Essilor Luxottica e la posizione di Delfin su Mediobanca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pensate di vincere all’assemblea Mediobanca? «Non siamo in battaglia e non siamo nemici». Avete mai pensato di uscire da piazzetta Cuccia? «Il nostro rimane un impegno di lungo periodo». La famiglia Del Vecchio è divisa e una parte non la sostiene... «Le scelte di Leonardo e la governance tracciata mettono in sicurezza la holding e le sue partecipazioni».

Francesco Milleri, numero uno di Essilor Luxottica e di Delfin illustra in una intervista esclusiva a Il Sole 24 Ore le grandi sfide del colosso degli occhiali e spiega per la prima volta la posizione di Delfin, primo socio dell’istituto con il 20%, sulla delicata partita del rinnovo al vertice di piazzetta Cuccia. Una partita, spiega Milleri, quella che si sta giocando in via Filodrammatici che non è e non deve essere letta come una battaglia. Piuttosto, l’obiettivo è «proseguire nel nome di Leonardo Del Vecchio e di quel principio tanto caro all’imprenditore secondo cui si può fare e si deve fare sempre meglio». Su tutti i fronti. Partendo da Essilor Luxottica, che ha appena comunicato conti record, ma si appresta a una grande trasformazione e a nuova sfide industriali, fino agli equilibri famigliari che governano Delfin, dove la famiglia si è spaccata sull’eredità di Leonardo Del Vecchio. Una diversità di vedute quella tra gli eredi, osserva Milleri, che non mette però a rischio la stabilità di Delfin, blindata dalla governance voluta da Leonardo Del Vecchio.