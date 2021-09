Milletti: «In Italia serve un nuovo ceto manageriale: occorre dare fiducia ai giovani»

6' di lettura

«I soldi hanno cambiato tutto. Hanno cambiato la fisionomia profonda dei manager. Hanno modificato il loro rapporto con gli imprenditori, non importa che questi siano esponenti di famiglie allergiche alla Borsa o investitori istituzionali di società quotate. Una volta gli amministratori delegati si confrontavano comparando la dimensione delle loro imprese: il numero di addetti e il fatturato. Dagli anni Novanta, si misurano sui loro stipendi. Questo fenomeno si è inserito in una dinamica di mutazione strutturale della nostra economia. Nel 1992 ci sono state la speculazione internazionale sulla lira e la manovra di bilancio del Governo Amato. Poi, pure l’Italia ha conosciuto la bolla delle dotcom e la regola delle stock option . La tendenza è diventata irrefrenabile con la concorrenza dei fondi di private equity , che appunto promettono compensi connessi o quote di capitale collegate all’aumento del valore dell’impresa. Tutto questo ha, sul medio periodo, un effetto distorcente. Anche sulle strategie delle imprese».

Massimo Milletti è, dal 1992, l’uomo in Italia di Eric Salmon & Partners, in cui – lasciati gli incarichi operativi e dismessa la qualifica di partner – conserva la presidenza della consociata italiana.

Al cuore di una Milano «ferita»

Siamo da Boeucc, in Piazza Belgioioso, in uno dei luoghi insieme storici e iconici della Milano della borghesia e degli affari, a mangiare funghi. I funghi sono buoni. Ma il retrogusto della situazione tende verso l’amaro: a fianco del nostro tavolo si saranno anche sedute a pranzare due modelle con borsette di Prada e di Louis Vuitton d’ordinanza, ci sarà stato anche il Salone del Mobile con la retorica della Milano come the place to be di nuovo riattivata dai budget della pubblicità e della comunicazione, ma in questo autunno segnato sia dalla speranza che dallo scontento il corpo economico e sociale della città ha ancora addosso le ferite di due anni di coronavirus, evidenti e non troppo incipriabili tanto nel centro storico quanto nelle periferie da una classe dirigente che, di fronte alla violenza della pandemia, non è stata né carismatica né provvidenziale né risolutiva.

Dell’antropologia del manager

Milletti, che l’anno prossimo compie 70 anni, delinea l’antropologia del manager di vertice, un’attività a cui si è dedicato appunto dopo una prima parte della carriera trascorsa nell’industria manifatturiera: ottenuta la laurea in ingegneria civile a Bologna ha lavorato alla Cooperativa Muratori e Cementisti a Ravenna, poi – dopo un intermezzo nel 1978 all’Mba della Insead («ho pagato la retta con i soldi risparmiati con il primo lavoro e chiedendo aiuto ai familiari, è stata una esperienza per me decisiva anche se molto dura») – alla Ciba Geigy e infine nel gruppo italiano della Saint-Gobain, dove è entrato nel 1982 chiamato dall’allora amministratore delegato Paolo Scaroni e da cui è uscito dieci anni dopo da direttore generale della Fabbrica Pisana, la società specializzata in vetro di base per l’edilizia e in vetro trasformato per l’automotive: «Avevamo tre impianti: a Pisa, a Caserta e Savigliano, in provincia di Cuneo», dice ricordando il profilo manifatturiero che ha poi segnato tutta la sua carriera di cacciatore di teste.

Come antipasto, appunto, arrivano in tavola una insalata di funghi porcini con scaglie di parmigiano e sedano, a cui io aggiungo un crostone di pane con acciughe del Cantabrico appoggiate su una emulsione di bufala. Per il vino, Milletti accoglie il suggerimento del cameriere: un Pinot nero Hofstätter dell’Alto Adige.