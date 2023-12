Milton Friedman, il Santo Padre e gli imprenditori italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

familyandtrends afferma spesso che Milton Friedman ha sempre ragione, lo afferma non solo per il fatto di essere un liberale estremista ma perché non risultano pecche nei ragionamenti logici del premio Nobel fondatore del monetarismo.

Nei giorni del COP24 e in un momento storico in cui tra tensioni geopolitiche, guerre, disastri climatici e biologici, suona stridente l’affermazione di Friedman del 1970: la responsabilità sociale dell’impresa è aumentare i propri profitti. In fondo dopo più di cinquanta anni può anche essere che il pensiero del professore di Chicago sia diventato vecchio. Approfondendo, però, sembra ci siano degli interessanti elementi di modernità.

Il primo: gli azionisti sono i primi responsabili del cambiamento che è richiesto al capitalismo. «L’amministratore delegato di un’impresa - afferma Friedman - per quanto potente è un dipendente dei proprietari dell’azienda. Egli ha una responsabilità verso i suoi datori di lavoro. Questa responsabilità è dirigere l’azienda secondo i loro desideri, che in genere sono di fare più profitti possibili conformandosi alle regole della convivenza sociale, siano esse esplicitate nelle leggi o nell’etica». Leggere solo il titolo dell’articolo, i.e. la responsabilità sociale dell’impresa è aumentare i profitti, porta fuori strada (e, puntualizziamo, la colpa non è dei titolisti dei quotidiani ma dei lettori che non approfondiscono). Friedman non dice “fate profitti e basta”, dice che la responsabilità nell’indicare la conduzione dell’impresa è degli azionisti. Il capitalismo familiare è la forma di capitalismo dove, volenti o nolenti, i proprietari sono identificabili (e, spesso, hanno il cognome nel marchio) e possono costituire esempi per tutti: è per questo che il capitalismo familiare è chiamato ad essere avanguardia nel ripensare le imprese come buone cittadine di questo pianeta e i suoi esponenti sono chiamati ad essere come ricorda Cristina Bombassei, imprenditrice e presidente di AIDAF, buoni (futuri) antenati.

Il secondo: l’Europa è (e speriamo i risultati di COP 24 lo confermino) all’avanguardia nel percorso sociale e politico che porta ad un nuovo modo di abitare il pianeta. Potrà aver fatto errori, ecceduto in rigidità, dirigismo e burocrazia (e.g. imponendo con quali tecnologie andare nel futuro), ma il Vecchio Continente è il più lungimirante nel decidere di fare qualcosa e farlo imponendo vincoli e scadenze. Se l’Europa è l’avanguardia del Pianeta, l’Italia è l’avanguardia dell’Europa. Siamo un paese trasformatore che sa quanto sia necessario rigenerare ciò che si usa. In ogni angolo del Paese abbiamo delle bellezze naturali ed artistiche che ci ricordano quanto sia importante proteggerle e valorizzarle. La nostra classe imprenditoriale ha fatto di un paese con meno dell’1% della popolazione, meno dello 0,2% del territorio e praticamente nessuna risorsa naturale il settimo paese più industrializzato al mondo senza per questo non mantenerlo come il più bello (uno dei più belli se non vogliamo esagerare con le lodi).

Quindi se l’Europa è l’avanguardia mondiale, se l’Italia è l’avanguardia dell’Europa e se le famiglie imprenditoriali sono l’avanguardia del capitalismo italiano, non si può che dedurne che ai nostri imprenditori tocca la responsabilità di essere all’avanguardia nel trovare i modi, i tempi, le idee e le tecnologie per fare sì che si riesca a ripensare un capitalismo all’altezza delle sfide del XXI secolo.