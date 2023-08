Aumento dei prezzi, da ottobre scatta il trimestre anti-inflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal primo ottobre scatterà il trimestre anti inflazione sul carrello della spesa. È quanto prevede il protocollo di intesa sottoscritto oggi, venerdì 4 agosto, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e dai rappresentanti delle associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale, secondo quanto si è appreso da una nota. Il protocollo ha l’obiettivo di accelerare il processo di rientro dell’inflazione già in corso negli ultimi mesi e che è proseguito anche a luglio. All’accordo non partecipa l’industria della trasformazione. Il Ministero ha optato per una dichiarazione congiunta con la sola distribuzione.

La dichiarazione congiunta è stata firmata da Federdistribuzione, Associazione nazionale cooperative dei consumatori Coop (Ancc-Coop), Associazione nazionale cooperative tra i dettaglianti (Ancd Conad), Confcommercio - Imprese per l’Italia, Federazione italiana esercenti settore alimentare (Fiesa Confesercenti), Federfarma, la Federazione aziende e servizi socio farmaceutici (A.S.So.Farm), Federazione farmacisti e disabilità onlus, Movimento nazionale liberi farmacisti (Mnlf) - Confederazione unitaria delle libere parafarmacie italiane (Culpi), Federazione nazionale parafarmacie italiane e Unione nazionale farmacisti titolari di sola parafarmacia.

Impegno a trovare un’intesa entro il 10 settembre

In particolare, in questa dichiarazione congiunta il ministero e le associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale hanno posto l’accento sull’impegno a trovare un'intesa entro il 10 settembre per avviare - a partire dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre - il trimestre anti-inflazione sui prodotti di più largo e generale consumo, compresi i prodotti per l'infanzia.



Urso: dal paniere calmierato colpo decisivo all’inflazione

«Con il paniere calmierato siamo convinti di poter dare un definitivo colpo allʼinflazione riconducendola a livelli naturali», ha sottolineato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, commentando il protocollo di intesa sul trimestre salva-spesa. «Secondo i dati Ocse - ha continuato Urso - l’inflazione in Italia nell’ultimo mese scende dal 7,6% al 6,4%, con un calo di 1,2 punti percentuali, maggiore a quello registrato nell’area Ocse dove l’indice dei prezzi al consumo si è ridotto in media dello 0,8%. Un trend consolidato proprio grazie all’effetto del costante monitoraggio dei prezzi effettuato dal Mimit».

No di Centromarca e Ibc al trimestre salva spesa del Mimit

Centromarca e Ibc (Associazione delle industrie dei beni di consumo) non hanno firmato il protocollo (si veda anche Il Sole 24 Ore del 4 agosto). Tra le motivazioni alla base della scelta, e illustrate in una nota, le associazioni hanno citato al primo punto che «la gran parte delle industrie è impegnata nella definizione di contratti di acquisto delle materie prime con prezzi che oscillano costantemente». Inoltre, hanno segnalato «bilanci industriali che registrano riduzioni dei margini». I produttori «di beni di largo consumo - hanno aggiunto - hanno fatto quanto era in loro potere anche incamerando negli anni scorsi contrazioni significative dei profitti. Infine, un'intesa che “controlli” i prezzi (anche al ribasso), secondo loro, «costituirebbe un potenziale cartello, sanzionabile da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».