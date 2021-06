MiMo 2021, tutto quello che c’è da vedere al salone all’aperto delle auto più belle

5' di lettura

Il MiMo raccontato fra le vie del centro di Milano e l'area esterna all'Autodromo Nazionale di Monza. Il lungo weekend dedicato ai motori prevede una decina di anteprime mondiali oltre a numerose supercar che è difficilmente si possono vedere dal vivo, ma anche test drive delle vetture elettriche, a cui si aggiunge l'esposizione di vetture storiche e gli eventi in pista. Ecco come muoversi per vedere le protagoniste di questa kermesse che con l'aiuto della tecnologia e le dovute restrizioni si può svolgere comunque dal vivo nonostante la situazione sanitaria richieda precauzioni e regole da seguire.

Le novità dei brand del gruppo numero uno al mondo

Nel centro di Milano, le installazioni dei 63 marchi partecipanti sono visibili a partire da piazza Duomo. La pedana numero uno è riservata ad una première mondiale della Bugatti che al MiMo porta anche la Bolide per la prima volta visibile al pubblico, la Chiron Pur sport e la Chiron Sport. Restando nell'ambito del gruppo Volkswagen e in quello delle altissime prestazioni si prosegue con le Lamborghini Sian Coupè e la Huracan STO, l'Audi RS e-tron GT e con una world première di moto firmata da Ducati il brand a due ruote del gruppo tedesco.

I due debutti sia di Audi che di Volkswagen

Da segnalare al riguardo la prima suv elettrica compatta di Audi che è presente al MiMo in piazza Duomo. Le forme sono tipiche del brand dei quattro anelli: la mascherina è uno dei particolari estetici del suv compatto che misura 459 cm in lunghezza, 186 in larghezza e 161 in altezza che va a sistemarsi alla base della gamma delle elettriche della casa. Altro debutto in pubblico è la Vw ID.4 GTX che si distingue per il look sportivo rispetto alle normali ID.4 e per i cerchi di 20 pollici. I motori elettrici che la spingono sono due, uno sincrono a magneti permanenti con una potenza di 204 cv sull'asse posteriore e uno di tipo asincrono sull'anteriore per una potenza totale di 299 cv. I motori sono alimentati dalla batteria di 77 kWh per un'autonomia di 480 km.

Una rassegna degli ultimi lanci di nuove automobili

Proseguendo nel cammino intorno al Duomo si incontrano poi la Cupra Formentor e-Hybrid, la Porsche Taycan Cross Turismo, la Bentley Bentayga V8, la McLaren Artura, la Seat Leon e-Hybrid, la Suzuki Across, le DR 6.0, 5.0 e Evo3, la Renault Arkana, la Hyundai Bayon, la Land Rover Defender 90, la Lexus UX300-e, la Toyota Yaris Cross, la Peugeot 308 Plug-In Hybrid, la Opel Mokka-e, la Jeep Wrangler 4xe, la Fiat 500e 3+1, la DS9 E-Tense, la Citroev e-C4, oltre all'Alfa Romeo Giulia GTAm in edizione limitata, la Maserati Levante Trofeo Fuoriserie e a chiudere l’affascinante supercar Ferrari Portofino M.

Destreggiarsi fra supercar ed elettriche da urlo

Al MiMo si schiera in forze anche la Pagani, con la Huayra R, la Huayra Roadster BC e la Huayra Imola. Nei pressi della cattedrale milanese trovano spazio, in un'area all'insegna della mobilità elettrificata, anche la Hyundai Ioniq 5, il suv Bmw iX, la Kia EV6, la Ford Mustang Mach-e, la Mini elettrica, la Mazda MX-30, la MG Ehs, la Skoda Enyaq iV Sportline, la Cupra Born e la debuttante Audi Q4 e-tron. Dall'area circostante il Duomo si raggiunge un altro angolo riservato alle supersportive: in piazza della Scala ci sono la Maserati MC20, la Pagani Zonda F, la Dallara Stradale Club Italia e la Ferrari Roma.