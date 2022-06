Mimo 2022, tutto quello che c'è da sapere sulla seconda edizione del salone all'aperto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Mimo del dopo Covid si annuncia con un ricco programma di novità e di numerosi eventi per quello che si presenta come il salone dei motori all'aperto. Gli organizzatori del Milano Monza Motor Show hanno, infatti, annunciato una presenza record di 50 brand fra auto e moto nelle 4 giornate di apertura dell'evento dal 16 al 19 giugno in piazza Duomo e nelle vie del centro di Milano, oltre che all’Autodromo di Monza e anche nel centro storico della cittadina brianzola.



Le convenzione con Frecciarossa e i Musei Civici

Alla seconda edizione di MIMO sono attesi oltre 500mila visitatori, grazie anche alla convenzione siglata dagli organizzatori con Trenitalia e i suoi Frecciarossa che permetterà a chi scarica il MIMO Pass recuperabile sul sito della manifestazione di viaggiare nella settimana dell’evento sulle Frecce dirette a Milano con uno sconto fino al 50%. Il pubblico potrà anche usufruire di sconti per gli ingressi ai Musei Civici di Milano e Monza



Il via all'evento fissato alle 9.30 del 16 giugno

Il taglio del nastro è previsto davanti al MIMO Center l’headquarter della manifestazione allestito in piazzetta Reale, adiacente a piazza del Duomo. Evento clou della prima giornata di MIMO sarà alle 19 la Premiere Parade dinamica delle novità e delle anteprime guidate dai presidenti dei brand espositori. In questa seconda edizione la Premiere Parade verrà aperta da ceo Horacio Pagani a bordo della sua ultima hypercar che guiderà attorno a Piazza Duomo.



Protagonista il centro di Milano e piazza del Duomo

Come sempre il pubblico potrà vedere da vicino le auto e le moto esposte nel centro di Milano da giovedì 16 a domenica 19 giugno 2022 con orario dalle ore 9 alle ore 23. Piazza Duomo, Corso Vittorio, via Mercanti, via Dante e piazza della Scala saranno i centri dell’esposizione statica, con le pedana per mettere in mostra le vetture che un codice QR che inquadrato con lo smartphone, rimanderà a una pagina del sito di Mimo dove si trovano le informazioni tecniche.



Le prove delle vetture esposte, elettriche comprese

L'Area Test Drive in Via Gadio sarà aperta al pubblico dal 16 al 19 giugno dalle ore 9 alle ore 19. E qui che si potranno provare i modelli proposti dai costruttori che coprono tutte le tecnologie, dalle 100% elettriche, alle ibride e anche le termiche a basso impatto ambientale messe a disposizione per una prova su strada. Tutti i modelli avranno un QR code con le informazioni relative utili anche per prenotare una prova durante tutta la manifestazione.