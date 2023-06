MiMo 2023, tutti gli eventi e le novità in programma all'Autodromo di Monza

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La terza edizione del MiMo, il Milano Monza Motor Show si svolge nel fine settimana dal 16 al 18 giungo. La rassegna all’aperto ha perso le aree di Milano e si concentra solo all’Autodromo di Monza.

Il pubblico che visiterà nelle giornate di apertura il circuito brianzolo potrà vedere sfilare le più recenti supercar e provare le novità delle case automobilistiche. Ricordiamo che il MiMo sarà visitabile ogni giorno dalle 9.00 alle 20.00 e che l’ingresso per il pubblico è gratuito. L’elenco completo degli appuntamenti e delle vetture presenti è consultabile sul sito Internet della manifestazione www.milanomonza.com

MiMo 2023, le hypercar e le supercar presenti

Gli appassionati avranno anche quest’anno l’imbarazzo della scelta. A Monza, infatti, sfileranno alcune delle hypercar e supercar più veloci al mondo come l’Aston Martin Valkyrie o la McLaren Senna. A cui si aggiungono le supercar di Bentley che espone la Continental GTS, la Continental GTC e la Bentayga EWB. Le Ferrari Monza SP1, la 296 GTS, la 458 Chellenge, la 488 Challenge Evo e la Roma. E ancora la Maserati con la nuova GranTurismo, la MC20, la Grecale Trofeo e la Levante Trofeo Futura. Ma l’elenco delle sportive presenti prevede molto altre novità.

MiMo 2023, i test di guida delle auto elettrificate

Durante gli orari di apertura della manifestazione sarà possibile effettuare dei test di guida delle più recenti novità elettriche e ibride plug-in messe a disposizione dalla case automobilistiche. Tutte le vetture saranno presenti in un’area dedicata gestita da Plenitude, uno degli operatori di punta in tema di ricariche a livello europeo. Su un apposito circuito di 4 chilometri, sviluppato sulle sopraelevate dell’Anello Alta Velocità saranno disponibili fra l’altro i modelli di Hyundai, la Ioniq 6 e la Kona Elecric, la Mazda-30 e la CX plug-in hybrid e la Nissan Ariya e la Suzuki Across, ma non solo.

MiMo 2023, tutte le anteprime annunciate

Al salone all’aperto si potrà vedere per la prima volta l’anteprima mondiale della berlina completamente elettrica Aehra. Debutto italiano, invece, per la McLaren 750S Spider, la Mazda MX-30 R-HEV e la Polester 2 BTS Edition 230. Ma nei tre giorni di apertura dell’evento si saranno anche i ritrovi di molti club presenti sul circuito di Monza per i loro appuntamenti stagionali. Come il raduno Ferrari che è organizzato da Rossocorsa oltre a quello di auto americane. La Scuderia Ferrari Club di Lodi si occupa di fare scendere in uno spazio dedicato i bimbi presenti dai 4 agli 11 anni.