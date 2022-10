MiMo accende i motori per la terza edizione edizione. Addio Milano, sarà a Monza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da Torino si è passati a Milano e ora a Monza. Dal 16 al 18 giugno 2023 si svolgerà la terza edizione di Mimo, un evento gratuito particolarmente sensibile alla tematica della sostenibilità che non è un salone ma unisce una parte espositiva a test drive e alla possibilità d'acquisto in loco. Per quest'anno l'Autodromo Nazionale di Monza sarà cornice della manifestazione.

Oltre 50 brand già confermati e test drive

I modelli degli oltre 50 brand auto e moto che parteciperanno a Mimo 2023 si troveranno tra il paddock 1 e il paddock 2 dell'Autodromo di Monza: i costruttori avranno a disposizione un'area nella quale coincideranno esposizione e test drive lungo un percorso ad hoc di quattro chilometri per i test drive dei modelli di auto e moto di tutte le motorizzazioni e studiato per provare in ogni modalità tutti i segmenti proposti dal mercato, dalle city car, ai suv, passando per le berline.

Per i test drive sarà allestita un'area tecnologica educational per la prova dei modelli elettrici e ibridi plug-in, dove sarà possibile anche il funzionamento delle colonnine e come collegare e scollegare i diversi tipi di connettori di ricarica.

Oltre ai test drive, Mimo è diventato anche vetrina dove poter acquistare i prodotti che i brand espositori mettono in mostra con formule d'acquisto speciali. Una manovra che mira a svecchiare il parco circolante e a far conoscere le nuove tecnologie che il mercato sta imponendo.

I box di Formula 1 saranno dedicati all'esposizione delle sportive e ai brand premium che scenderanno in pista due volte al giorno per gli hot lap dedicati durante i tre giorni dell'evento.