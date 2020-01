Minacce tra Usa e Iran. Teheran: Trump non ha coraggio di colpire. La Casa Bianca: pronti all’azione Sale la tensione tra Washington e Teheran che fa sapere di aver individuato 35 siti Usa da colpire. In un tweet Trump parla di 52 obiettivi iraniani individuati, uno per ogni diplomatico Usa sequestrato nel 1979 in Iran di Ma.l.C.

Sempre più aspro lo scontro tra Usa e Iran dopo l'uccisione del generale Soleimani e l'attacco sferrato a una base Usa a Baghdad. Il comandante delle Guardie della rivoluzione Hossein Salami ha fatto sapere che «l’Iran metterà in atto una vendetta contro gli americani al punto che metterà fine alla presenza degli Usa nella regione, individuati 35 obiettivi». Una minaccia che ha trovato subito pronta replica dal presidente statunitense Donald Trump: «Se l’Iran ci attacca - ha scritto su Twitter - gli Usa colpiranno 52 siti iraniani già identificati».

Lo stretto di Hormuz

Oltre a Tel Aviv, “sono a portata di tiro della Repubblica islamica” e potrebbero essere colpiti in una rappresaglia iraniana per l'uccisione giovedì sera a Baghdad del generale Qassem Soleimani. Lo ha detto il generale Gholamali Abuhamzeh, comandante delle Guardie della rivoluzione nella provincia sud-orientale di Kerman, citato dall'agenzia Tasnim. Abuhamzeh ha accennato in particolare alla possibilità di attacchi nello Stretto di Hormuz, attraverso il quale passa circa il 20% dei traffici petroliferi mondiali via mare: “Lo Stretto di Hormuz - ha affermato - è una rotta vitale per l'Occidente, e un gran numero di navi da guerra americane attraversano lo Stretto di Hormuz, il Golfo di Oman e il Golfo Persico.

Il tweet del presidente

La scelta di Trump di indicare in 52 il numero dei siti iraniani nel mirino non è casuale: lo stesso presidente Usa ha spiegato che il numero 52 corrisponde “agli ostaggi americani presi dall'Iran molti anni fa” nell'ambasciata Usa a Teheran, riferendosi alla vicenda che ebbe luogo a partire dal 1979 e che di fatto costò la presidenza a Jimmy Carter. Il presidente americano spiega che molti di questi obiettivi sono di “livello molto elevato e importanti per l'Iran e per la cultura iraniana”.

Come è stato deciso l’attacco

Nel frattempo il New York Times ha ricostruito gli ultimi caotici giorni che hanno portato la Casa Bianca a lanciare l’attacco con l’uccisione del generale iraniano Qosseim Solemani a Baghdad. Secondo la ricostruzione del quotidiano Il 28 dicembre, dopo l'attacco in cui era morto un contractor americano Trump aveva in un primo momento respinto l'idea di uccidere Soleimani, optando per un raid aereo sulle postazioni di milizie filo-iraniane in Iraq e Siria. Ma dopo l'assedio all'ambasciata Usa di Baghdad il tycoon, furioso dopo aver visto le immagini in tv, ha deciso per la soluzione lasciando esterrefatti i vertici del Pentagono. Soluzione definita estrema tra quelle presentate a Trump dai vertici militari Usa. Secondo quanto riferisce il New York Times, i vertici del Pentagono sono rimasti sbalorditi dalla decisione di Trump di prediligere l’opzione più estrema tra quelle presentate.



L’appello della Ue

L'Alto rappresentante Ue Josep “Borrell ha parlato nel fine settimana con il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif sui recenti sviluppi in Iraq, della necessità di ridurre le tensioni nella regione e dell'importanza di preservare l'accordo sul nucleare”. Borrell ha “espresso profonda preoccupazione per l'aumento dei violenti scontri in Iraq, tra cui l'uccisione di Soleimani”, ha “esortato l'Iran a esercitare moderazione” e a “considerare attentamente qualsiasi reazione per evitare un'ulteriore escalation”.