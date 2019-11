Minali: «Mai tramato per la Spa. La mia verità sul caso Cattolica»

Alcuni retroscena riferiscono che lei spingesse per il maxiaccordo nelle polizze con Ubi, costringendo così Cattolica a un aumento di capitale realizzabile solo con la trasformazione in Spa. È vero?

È vero l’opposto, come risulta dai verbali del cda. Con Ubi avevamo già una joint venture, LombardaVita, estesa a circa un terzo della rete della banca. Nell’estate del 2019 è nata l’opportunità di valutare un’alleanza a tutto campo nel Vita, l’abbiamo studiata e abbiamo presentato un’offerta non vincolante. Poi, dopo un’attenta riflessione su costi e benefici per Cattolica e i suoi soci e azionisti, io ho proposto al cda di non presentare l’offerta definitiva e ritirarsi dalla gara. Proposta approvata all'unanimità. È agli atti. Se avessi voluto forzare la mano verso la Spa avrei proposto il contrario, non le pare?

Cattolica è una società quotata in Borsa. Il cda ritira le deleghe all’amministratore delegato e nessuno, almeno stando alle fumose comunicazioni ufficiali, capisce bene perché. Ci fa capire? C’è stata una battaglia sotterranea per la trasformazione in Spa?

Io ho già detto che il ritiro delle mie deleghe è stata una scelta sbagliata, oltre che ingiusta. E tuttora per me poco chiara. La storia della Spa è un’invenzione. Cattolica ha migliorato la sua redditività pur restando cooperativa. Ed esistono numerose mie dichiarazioni verbalizzate in cda da cui risulta la mia posizione che non è mai stata a favore della Spa. Non ho mai lavorato per sovvertire la cooperativa. Anzi, ho lavorato per renderla più efficace, più moderna e aperta a tutti i soci.

Il suo arrivo a Verona ha attratto molti manager dall'esterno. Ed anche molti investitori, tra cui alcune società di Warren Buffett che hanno acquistato il 9% del capitale. Da loro è arrivata una spinta alla Spa che ha intimorito il board?

Né da Buffett né dai fondi internazionali che si sono mossi in scia a lui è mai arrivata alcuna richiesta o segnale di andare verso la Spa. Hanno investito in Cattolica puntando alla redditività e al progetto avviato. Non mi meraviglio che ora esprimano preoccupazione.

Un gruppo di soci ha preannunciato la richiesta di un’assemblea straordinaria per modificare le regole della cooperativa: riduzione dell’età massima dei consiglieri e del numero dei mandati consecutivi. Lei era a favore? Era sospettato di collaborare con i “ribelli” per cambiare il presidente?

Io ho definito quella richiesta di accesso al libro soci legittima, ma sono stato e resto estraneo alla sua formulazione. Credo che una vera e sana cooperativa debba tenere in considerazione e valutare le proposte di tutti i soci. Rientra nello spirito di una vera cooperativa che forse qualcuno, certo non io, vuole negare. Altro che complotto.

Cosa pensa di fare nel prossimo futuro? Resterà in cda dopo il ritiro delle deleghe e, parlando del vil denaro, l’azzeramento dello stipendio?

Quando sono arrivato in Cattolica volevo allinearmi allo spirito della cooperazione e mi sono autoridotto lo stipendio di due terzi. Ho lavorato per un progetto e ci ho creduto anche investendo in azioni, pensi che ho circa lo 0,2% del capitale. Ho investito l'intera mia liquidazione di Generali. Quanto al futuro, è stato detto che sarà portato avanti il mio piano industriale: resto in cda per vigilare che quel piano venga davvero attuato. Poi io sono un uomo di mercato: vedremo se il mercato busserà alla mia porta…