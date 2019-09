Mincione: «Voto sì alla ricapitalizzazione di Carige»

Attualmente la Pop12 detiene il 4,4%; c'è poi un altro 2,5% in mano a fondi vicini a noi. Dunque un 7% che porteremo in assemblea azioni per far raggiungere il quorum; e voteremo sì alla ricapitalizzazione per senso di responsabilità. Più che liti tra i soci, al momento conta il destino di 3.550 dipendenti e delle loro famiglie. Ma non credo che sottoscriveremo l'aumento di capitale.

Mincione dunque si chiama fuori da Carige?

Sì, per me la partita sulla banca è persa da tempo. Se servisse la mia presenza per il bene della banca, mi prenderei le mie responsabilità.

Qui in Inghilterra le banche sono tutte in crisi ma nel frattempo i suoi mercati sono diventati banche: aprono conti e danno carte di credito con cui pagare la spesa. Carige e Conad-Auchan, il suo recente investimento, avrebbero molto in comune.

E invece no. Perché Carige è una banca tradizionale. E per fare in Italia il modello Tesco (la Conad inglese, che è anche banca, Ndr) ci vuole una banca digitale, come la N26 o la Illimity di Corrado Passera.