Mind the gum, il progetto che seduce i top player da Ibrahimovic a Bonucci

Dopo Zlatan Ibrahimovic al progetto Mind the gum ha aderito un bel numero di top player: nel 2020 a Ibra si sono unite altre 8 stelle del calcio italiano A diventando anch'esse soci dell'azienda - si legge in una nota -. La rosa comprende Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Alessio Romagnoli, Mattia Perin, Ignazio Abate, Massimo Ambrosini, Andrea Bertolacci e Salvatore Sirigu.

Ma vediamo che cos’è il progetto Mind the gum. Si tratta di una linea di integratori in formato chewing gum facilmente fruibili anche da chi non ama utilizzare compresse o bibite per assumere integratori. Oltre a Mind The Gum - sottolinea una nota - la linea comprende un prodotto rilassante con effetto immediato che non produce sonnolenza, un immunostimolante di supporto alle vie respiratorie con Lattoferrina ad assorbimento sublinguale e un prodotto con Vitamina C.

Tutto ha inizio nel 2010 quando Giorgio Pautrie, studente presso l'Università Bocconi, è vittima di un grave incidente stradale che gli causa la frattura all'osso del collo. Vivo per miracolo e al termine di una convalescenza durata 2 anni si dedica allo sviluppo di integratori in grado di apportare benefici alle funzionalità mentali, insieme con la Farmacia Legnani di Milano votata alla medicina naturale e specializzata nella produzione di integratori alimentari di alta qualità. L’obiettivo è di individuare un prodotto che aiuti le performance nello studio

Insieme con il fratello Carlo, Giorgio Pautrie presenta così l'idea per la creazione di una start up al concorso organizzato da Speed MI Up, l'incubatore di Università Bocconi, Camera di Commercio e Comune di Milano. Nasce così la Dante Medical Solutions la società capofila del progetto.

Come ricordano dall’azienda, la formula di Mind The Gum, realizzata con 15 componenti attive, unisce la combinazione di Caffeina e Teanina, che attiva concentrazione, ed energia mentale e grazie al rilascio graduale mantiene l'attenzione combattendo la stanchezza mentale più a lungo con un mix di vitamine, minerali ed estratti naturali per fornire un carburante utile per mantenere lo stato di benessere della mente. Il successo dei prodotti di Dante Medical Solutions, ha attirato l'attenzione di Zlatan Ibrahimovic che dopo aver provato Mind the gum ha creduto così tanto nell'efficacia e nei valori del prodotto che a fine 2019 ha scelto di esserne testimonial, nonché socio di Dante Medical Solutions.