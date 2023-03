Mind, Uptown e Merlata Bloom fanno sistema nell’area nord di Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fare sistema. Una filosofia che in Italia deve ancora prendere piede, ma che inizia a scalfire la corteccia di alcuni mondi finora restii a considerarla come opzione.

Una strada da intraprendere quando il territorio stesso la prepara. Guardando a Milano, dove numerosi sono i progetti di sviluppo e di rigenerazione urbana, si preparano le basi per quella che sarà una collaborazione su larga scala. Nel quadrante nord ovest ci sono tre progetti, partiti da alcuni anni e in diverse fasi di sviluppo che ben si prestano a varare questa opzione. Si tratta di Mind, la rigenerazione della zona che ha ospitato l’Expo 2015 e che il colosso australiano Lendlease con un’ottica a lungo termine sta ridisegnando, Merlata Bloom Milano, il mall che Nhood ha preso in carico, e UpTown, il complesso residenziale che EuroMilano ha realizzato in questi ultimi anni con un successo crescente di vendite.

L’area di Expo 2015

A dare il via all’area – oggi esempio importante di collaborazione pubblico-privato – proprio Expo 2015. In tutto sul piatto ci sono cinque miliardi di investimenti privati e due pubblici. Che adesso diventano investimenti sinergici e complementari.

La visione condivisa di rigenerazione urbana oltre al singolo progetto farà di questa area di circa due milioni di metri quadri (un milione di mq la superficie di Mind, 900mila mq quella di Uptown e 70mila circa per il mall, con anche oltre 600mila mq di parco complessivo e ben 20 chilometri di piste ciclopedonali) una nuova centralità. Case, negozi, il mall, ma anche uffici e spazi per la ricerca scientifica, oltre all’Ospedale Galeazzi (aperto ad agosto 2022) e alla Università Statale, ospiteranno ogni giorno residenti e non che graviteranno in questo quadrante. Adesso i progetti uniti si potranno presentare come distretto e nuova centralità – anche gli investitori – e lavorare in futuro in una stessa direzione. Qui abitano già 6mila delle 15mila persone previste. Ma tra gli utenti finali ci saranno anche 21mila studenti e 1.200 ricercatori, oltre a 62.550 addetti e lavoratori (550 addetti Uptown, 2mila collaboratori diretti e indiretti a pieno regime Merlata Bloom e 60mila professionisti e utenti lavoratori di Mind). Non solo, più di 50 aziende e startup hanno già sede in Mind e il nuovo più grande lifestyle center di Milano aprirà nel secondo semestre 2023 con 210 negozi.

Igor De Biasio, ad di Arexpo (società pubblica proprietaria dell’area Mind), afferma: «Trasformare un’area strategica come quella protagonista di Expo 2015 in un nuovo grande distretto dell’innovazione su scala globale è una sfida che stiamo vincendo grazie alla collaborazione tra tanti soggetti, pubblici e privati, che hanno deciso di collaborare insieme per ottenere questo risultato».