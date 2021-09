Mindfulness, perception walking, forest bathing: la montagna a cinque sensi sulle Dolomiti della Paganella

2' di lettura

L'appuntamento è fino a domenica 12 settembre e il ricco elenco degli eventi in programma riflette l'idea che ha ispirato l'edizione 2021 di “Orme – Festival dei sentieri”, e cioè quella di scoprire la montagna attraverso i cinque sensi: udito, vista, olfatto, gusto e tatto. Il tutto condito da una serie di esperienze aperte a tutti (grandi e piccoli, appassionati e non) e aventi in comune il rispetto della natura e la totale immersione nel territorio. Siamo a Fai della Paganella ed è lungo i sentieri e nei boschi di questa località delle Dolomiti trentine che si svolge un evento pressoché unico nel suo genere, arricchito quest'anno dalla presenza della cantautrice Francesca Michielin (in concerto venerdì 10) e dell'attore Andrea Pennacchi.

L'Altopiano si riempie di suoni e colori

Arte, musica, teatro immersivo con i bambini, workshop fotografici, yoga della risata, enogastronomia locale e la camminata tra gli alberi del Parco del Respiro (che ha aperto la rassegna nel pomeriggio di giovedi 9) sono alcuni degli ingredienti di un evento che avrà nel Mindfulness Day di domenica 12 il suo ideale epilogo. La prima giornata di Orme, per esempio, propone si conclude con la suggestiva passeggiata (con rientro in notturna a piedi) che porta alla Malga Val di Brenzi per godere dello spettacolo delle luci del tramonto che colorano le Dolomiti di Brenta e della cena con i piatti tipici locali. I segreti della natura e dei suoi abitanti vegetali sono invece il leit motiv dell'ascensione a passo lento al Monte Fasior (venerdi 10).

Bagno nella foresta a occhi chiusi

Una delle attrattive di Orme 2021 è senz'altro quella di sabato 11 con il sentiero dei sensi. Si tratta di una vera e propria esperienza di perception walking, una passeggiata sensoriale ad occhi chiusi (a coppie) dentro la foresta, in cui partecipante e guida sviluppano, attraverso la rinuncia della vista, una relazione profonda con l'ambiente circostante attraverso i semplici atti di camminare, sentire e toccare. L'attività è curata da Alissa Shiraishi e Mattia Cornella, terapista Iokai Meridian e appassionata di Iyengar Yoga e di arti marziali Kinomichi.

Tradizioni culinarie e trekking con gli animali

Per gli amanti della cucina un appuntamento da non perdere è sicuramente il Gran Galà della cucina contadina (sabato 11) organizzato fra la piazza e le vie nella parte alta di Fai della Paganella, dove si potrà pranzare seduti attorno alla chiesetta di San Rocco assaggiando alcuni piatti che accompagneranno alla scoperta dei prodotti tradizionali della cultura contadina di montagna. Altra attività che fa delle Orme un appuntamento unico è la camminata a passo d'asino verso Malga Tovre, con gli animali dello scrittore giardiniere Alfio Scandurra, per parlare della filosofia del viaggio lento e di come è possibile risvegliare i nostri sensi ancestrali.