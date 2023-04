Minecraft non invecchia mai. Strategia e azione nel videogioco più venduto di sempre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il successo di Minecraft Dungeons, il videogioco più venduto della storia sceglie consapevolmente la strada del gioco di ruolo strategico. Minecraft Legend che uscirà il 18 aprile su tutto le piattaforme è uno spinoff divertende e ambizioso. Sviluppato in collaborazione con il team Blackbird è stato progettato prevalentemente per essere una esperienza Pvp da giocare online dove squadre di giocatori si affronteranno per costruire una base, raccogliere risorse e razziare le roccaforti reciproche.

Minecraft Legends Campaign

Come abbiamo capito durante l’anteprima del gioco l’ambientazione è quella di Minecraft ma l’intenzione è quella di renderlo un vero strategico in tempo reale, più avventuroso e sorprendente. La mappa sarà sempre generata proceduralmente, dando a ogni partita una sensazione unica. Ci saranno anche nemici Piglin neutrali che i giocatori possono combattere per le risorse e da cui dovranno difendersi. C’è anche una campagna principale , che includerà il gioco cooperativo. È sempre Minecraft ma è tutto cambiato.

Cosa ci sta piacendo

Mojang e Blackbird, i due autori, ci credono davvero. Mettere le mani su un gioiello come Minecraft non è facile perché è perfetto così com’è. È perfetto per un pubblico dei creativi, è il Lego digitale per eccellenza ma fino ad ora non si è prestato bene a raccontare storie videoludiche. Paradossalmente ci sono riusciti meglio quelli di Lego quando si sono affacciati al videogioco. Minecraft Legend è il prodotto di una riflessione lunga, si vede che è stato studiato nei minimi dettagli per non scontentare nessuno. Creare un Gaas, un gas-as-a-service oggi è più complicato che mai. Serve qualcuno che tenga insieme una community. Servono contenuti, intrattenitori e idee. Le risorse Mojang le ha. Quello che non ha è la certezza che il grandissimo pubblico che ama Minecraft sia lo stesso che giocherà a Minecraft Legends. Questo potrebbe rivelarsi un rischio ma anche l’opportunità più grande di aggiungere nuovi fan.