Minerarie, Teck ritira il piano sul carbone e per Glencore si riaprono i giochi

Glencore guadagna un punto prezioso nella partita per conquistare Teck Resources. La mineraria canadese ha ritirato a sorpresa, solo poche ore prima dall’assemblea degli azionisti, il piano per lo scorporo degli asset nel carbone, rinunciando a così metterlo ai voti. La decisione quasi certamente è frutto dell’acquisita consapevolezza di andare incontro a una bocciatura. E questo segnalerebbe che almeno di una parte di soci vuole trattare con il colosso svizzero, oggi impegnato in una scalata ostile...