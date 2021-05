Mini 2021: ecco la nuova gamma. Tutto quello che c'è da sapere anche sull'elettrica Cooper Se

3' di lettura

Per tutte le versioni della Mini hatchback è arrivato il restyling di metà carriera. Infatti, questa generazione dell'inglesina, la terza da quando il brand è di proprietà del Bmw Group, è stata lanciata nel 2015. Interpretando quanto recentemente annunciato dalla casa, questa famiglia inizierà ad andare gradualmente in pensione verso il 2025 quando il marchio inizierà a presentare solo modelli elettrici per arrivare, nel 2030, ad avere una gamma formata solo da vetture full-electric. Per altro, una tecnologia già proposta dalla serie attuale con la versione Cooper Se che, quindi, può essere considerata la progenitrice di tutte le Mini del futuro.

Le foto della rinnovata famiglia della Mini Photogallery11 foto Visualizza

Mini 2021, cambia look con un'aggiustatina all'outfit e nuovi cromatismi

Le rinnovate Mini si distaccano dalle precedenti, soprattutto, anteriormente. Il frontale è stato rimodellato con interventi sulle sovrastrutture e approfittando della più recente evoluzione della tecnologia Led. Quindi, davanti spiccano una mascherina più ampia e lo scudo paraurti ridisegnato anche per migliorare l'aerodinamica in quanto, al posto dei fendinebbia che adesso sono integrati nella fanaleria principale, propone delle prese d'aria che hanno il compito di ottimizzare i flussi d'aria all'esterno delle ruote. Dietro, invece, cambia solo lo scudo paraurti il cui disegno riprende il motivo esagonale della mascherina, mentre nel resto della carrozzeria spiccano solo finiture nell'ormai dilagante colore piano black, che mandano in pensione quelle cromate. L'aspetto delle rinnovate Mini può essere caratterizzato anche dall'opzionale verniciatura sfumata del padiglione che, non essendo replicabile con precisione in fase di produzione anche a parità di tinta, si può dire rientri fra le personalizzazioni.

Loading...

Le finiture piano black invadono anche gli abitacoli delle ristilizzate Mini, assieme a rivestimenti e abbinamenti cromatici nuovi che avvantaggiano la presentazione dell'ambiente. Le reali novità sono costituite dall'inedito volante multifunzione, dietro al quale a richiesta può esserci la strumentazione digitale da 5,5” configurabile, e il software che semplifica la consultazione e il passaggio da un menù all'altro del display centrale da 8,8” diventato di serie del sistema d'infotainment. Quest'ultimo integra adesso anche nuovi servizi online, la connettività da remoto e il mirroring wireless, sebbene al momento solo per Apple CarPlay.

Mini 2021, al volante della Cooper Se full-electric

Su strada la Mini a batteria propone il tipico go-kart feeling, anzi lo rende più percepibile grazie al baricentro basso e alla valida ripartizione delle masse portati in doti dalla batteria a forma di T posta sotto il divano posteriore e all'interno del tunnel fra i sedili. Una conformazione che non ridimensiona l'abitabilità rispetto a quella delle versioni termiche e della zona di carico, la cui capacità varia da 211 e 731 litri. La pila ha una capacità di 32,6 kWh, assicura un'autonomia che premia più il medio cabotaggio che le trasferte di lungo raggio poiché oscilla tra i 235 e 270 chilometri, a seconda del driving mode impostato Sport, Mid, Green e Green+. La rigenerazione può essere effettuata in tempi lunghi con la rete domestica, in poco più di quattro ore con una wallbox da 7,4 kW e in tre ore mezza con una da 11 kW e, infine, in poco più di un'ora e mezza con impianti da 50 kW. La btteria alimenta il motore elettrico da 184 cv e 270 Nm di coppia, lo stesso della Bmw i3s, che offre sempre risposte pronte che aiutano la Cooper Se a sgaiottalare disinvolta nel traffico, dove si può anche sfruttare la modalità più incisiva di recupero di energia nei rallentamenti per rifornire la batteria che alle basse andature permette di guidare la Mini solo con l'acceleratore. E sempre in città adesso si può contare anche sull'opzionale cruise control adattivo con funzione stop&go, utile negli incolonnamenti. Sulle strade extraurbane le progressioni lineari del motore elettrico possono diventare prolungate. In questo caso sono ben sintonizzate con il comportamento affidabile e agile e, alla fine, contribuiscono a fare emergere senza troppe remore il go-kart feeling.

Mini 2021, com'è la famiglia e quanto costa

La serie rinnovata della Mini è formata, oltre che dalla Cooper Se proposta solo con carrozzeria a tre porte in vendita a 34.900 euro al lordo degli incentivi, anche dalla One proposta con le declinazioni da 75 e 102 cv del tre cilindri turbo a benzina di 1,5 litri in vendita a prezzi che partono da 20.600 euro, dalla Cooper sempre di 1,5 litri ma con 136 cv e dalla Cooper S spinta dal quattro cilindri turbo di 2 litri con 178 cv in vendita, rispettivamente, a cifre che muovono da 23.800 e 27.900 euro. Per le versioni presenti nello schieramento della Mini a cinque prote sono richiesti 800 euro in più, mentre il listino della Cabrio parte da 25.600 euro e arriva a 41.300 nel caso della John Cooper Work da 231 cv, presente anche tra le Mini hatchback e in vendita a 34.400 euro.