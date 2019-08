Mini 60 anni dopo: ieri, oggi e domani di un'auto icona di Corrado Canali

Le tappe più significative nella storia un mitico brand inglese. Un traguardo arrivato proprio al momento giusto. La Mini, infatti, ha festeggiato i 10 milioni di esemplari prodotti nella storica fabbrica di Oxford dal 1959 ad oggi. La Casa inglese ha assemblato qui il diecimilionesimo esemplare, si tratta di una Cooper S a tre porte, in tempo per farla partecipare con la prima Mini mai prodotta con tanto di targa originale 621 AOK all'International Mini Meeting l'evento “clou” nell'ambito dei festeggiamenti per i 60 anni del marchio britannico che si è concluso nei giorni scorsi a Bristol. Ripercorriamo con una gallery le tappe salienti del brand di proprietà di Bmw.