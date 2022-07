Mini Aceman, debutta il concept che anticipa il nuovo crossover elettrico da città

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dusseldorf - E' una Mini, ma non la solita. Ecco Mini Aceman concep, un crossover elettrico che si posiziona tra Mini Cooper tre porte e il suv Countryman e mostra un nuovo linguaggio stilistico che anticipa quello dei prossimi modelli e un aggiornamento a livello tecnologico portando con sé una presenza (quasi) barocca della tipica Union Jack flag.

Chi è Mini Aceman

Aceman è un concept di crossover elettrico che arriverà in versione definitiva nel 2024 ponendo un altro tassello importante verso una gamma 100% elettrica prevista per il 2030. La show car s’inserisce in un nuovo segmento sfidando smart #1 e posizionandosi nella famiglia Mini tra la Cooper e Countryman. Il concept mostra un’anticipazione dei modelli in arrivo a livello di design, di trazione (completamente elettrica) e di esperienza di bordo con gli interni comporti da materiali sostenibili. Ma senza dimenticare il Dna del marchio, famoso e rinomato per il go-kart feeling di guida.

Dimensioni e stile di Mini Aceman

Il concept Aceman mostra una forte personalità grazie all’unione delle caratteristiche distintive dei due modelli di maggior successo del marchio: la Mini Cooper e la Mini Countryman, per creare un'interpretazione moderna di un modello crossover.

Aceman ha quattro porte e ospita a bordo fino a cinque passeggeri. E le dimensioni sono compatte: lunga 4.05 m, larga 1.99 m e alta 1.59 m.

La base elettrica è uno spunto fondamentale che, in combinazione con il Dna del marchio sempre attendo all’ottimizzazione dello spazio, consente di orientare maggiormente il design verso i tradizionali valori fondamentali del brand inglese, in linea con il principio tradizionale dell'uso creativo dello spazio.