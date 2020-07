Mini Cabrio

Crescono rispetto al modello precedente le misure esterne (98 mm in lunghezza, 44 mm in larghezza, 7 mm in altezza), a tutto beneficio non solo del comfort di bordo (passo allungato di 28 mm), ma anche della stabilità della vettura nella guida veloce. Più capiente del 25% risulta pure il bagagliaio: 215 litri a capote chiusa, 160 litri in configurazione “open”. Sul fronte dello stile MINI Cabrio adotta gli stessi stilemi della versione a tetto chiuso e introduce un inedito motivo Union Jack per la capote in tela.

