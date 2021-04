Mini Cabrio John Cooper Works 2021, nuovi dettagli esclusivi

2' di lettura

Dopo la tre porte coupé presentata recentemente, Mini ha rivelato oggi la Cabrio, seconda variante di carrozzeria della piccola sportiva John Cooper Works. Il modello open air eredita dalla versione a tetto chiuso della sportiva compatta premium tutte le nuove caratteristiche di design, l'equipaggiamento di serie esteso e l'inedito sistema operativo che hanno debuttato sul recente restyling della gamma Mini. Oltre ai fari a Led rotondi, il nuovo design del frontale sottolinea anche la griglia del radiatore esagonale, ora più grande e che, insieme alle grandi aperture laterali, garantisce l'alimentazione d'aria per la trasmissione ed il sistema frenante. Un'altra novità caratteristica è la fascia paraurti ora verniciata in tinta con la carrozzeria, ad esempio nella nuova variante Zesty Yellow offerta esclusivamente per la Jcw Cabrio.

Novità sono anche i portelloni laterali modificati sui pannelli laterali anteriori ed il diffusore nella grembialatura posteriore, anch'esso ridisegnato. Come la variante a tetto chiuso, anche la Cabrio è spinta da un quattro cilindri benzina di 2,0 litri con tecnologia Mini TwinPower Turbo progettato grazie all'esperienza racing di John Cooper Works che sviluppa 231 CV e 320 Nm di coppia e consente uno scatto 0-100 km/h in 6"6 nella versione con cambio manuale a sei rapporti (di serie). In combinazione con il cambio opzionale Steptronic Sport a otto marce i 100 km/h vengono raggiunti in 6"5. La capote in tessuto ad alimentazione elettrica della John Cooper Works Cabrio può essere aperta anche durante la guida a velocità fino a 30 km/h in 18". In modalità open top, oltre al flusso d'aria fluisce senza filtri allinterno dell'abitacolo a quattro posti della compatta il caratteristico rombo dei due terminali di scarico in acciaio inossidabile da 85 millimetri dell'impianto sportivo.

