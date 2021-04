Mini Challenge: tutte le novità della nuova stagione

Due versioni di Mini John Cooper Works

Sono due le versioni di Mini Jcw che scenderanno in pista: la Pro e la Lite. La prima è destinati a piloti più esperti e che hanno già avuto esperienze in pista. Questa è in grado di erogare fino a 265 cv e ha un peso ridotto di circa 30 kg rispetto alla sorella Lite. La Lite è destinata a piloti che si stanno approcciando per la prima volta al mondo della competizioni in pista. Il motore è in grado di erogare fino a 231 cv, come la versione stradale. Entrambe le due versioni sono dotate di un allestimento racing specifico, che promette intense emozioni, grazie ad un Safety kit e un Aerodynamic kit che ne esaltano le performance, aumentando sicurezza e garantendo un puro divertimento di guida all’insegna del go-kart feeling tipico di Mini.

Il format delle gare

Sono sei gli appuntamenti e le modalità di svolgimento delle competizioni sarà il classico: due sessioni di prove libere da 25 minuti ciascuna. A seguire, una sezione di prove ufficiali di qualifica di 30 minuti e due gare da 25 minuti + 1 giro ciascuna. La griglia di partenza di gara 1 è stilata in base ai tempi conseguiti da ogni pilota nelle prove ufficiali di qualifica, mentre la griglia di partenza di gara 2 si ottiene invertendo le posizioni dei primi otto piloti classificati di gara 1, seguiti in griglia dagli altri piloti classificatisi dal 9° all’ultimo posto.

Mini Challenge Academy 2021

Confermata la seconda edizione della Mini Challenge Academy, dedicata ai piloti under 25 partecipanti nella categoria con vetture Mini John Cooper Works Challenge Lite.

Attraverso lezioni introduttive e sessioni di formazione su tematiche specifiche, ad esempio su come affrontare il momento delicato della partenza, o su come migliorare le prestazioni di guida, i promettenti piloti affineranno il proprio talento per affrontare al meglio la stagione 2021 e acquisiranno le competenze necessarie per poter gareggiare anche in categorie superiori nelle stagioni future.

Nelle giornate 29 e 30 marzo a Varano de Melegari, nel rispetto delle normative Covid-19 si sono tenute le selezioni dei giovani aspiranti alla MINI Challenge Academy. Si sono candidati oltre 50 aspiranti tra i quali sono stati selezionati i 24 ragazzi che hanno partecipato a queste due giornate, al termine delle quali è stato scelto un giovane pilota che parteciperà gratuitamente a questa decima stagione.