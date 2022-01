L'unica cosa che rimane della versione precedente sono le caratteristiche Split Door che si aprono su un ampio vano bagagli che può ora variare dai 360 ai 1.250 litri. Mini Clubman cresce anche in dimensioni (+ 27 cm in lunghezza, + 9 cm in larghezza e + 10 cm nel passo), abitabilità e comfort. Abbandonata la soluzione della porta posteriore asimmetrica con apertura controvento, in favore di una soluzione con le classiche 5 porte, la terza generazione (seconda dell'era Bmw) di Clubman diventa una vera e propria wagon senza però perdere le caratteristiche di handling e piacere di guida tipiche di Mini. Nel dettaglio la Mini Clubman John Cooper Works ALL4 è lunga 425 cm, larga 180 cm, alta 144 cm con un bagagliaio da 360 a 1.250 litri. Nella versione John Cooper Works ALL4 costa 37.450 euro con motore a benzina di 1.998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 170 kW/231 cavalli ed una coppia massima di 350 Nm a 1.450 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 48 litri. Le emissioni di CO2 sono di 168 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 238 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.550 kg.

