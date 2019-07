Mini Clubman John Cooper Works, ecco come va Tempo di restyling per la Mini Clubman, ora con 306 cavalli in versione Jcw di Simonluca Pini

Oltre 300 cavalli, spazio a bordo e un baule perfetto per viaggiare con la famiglia. La nuova Mini Clubman John Cooper Works si aggiorna grazie al restyling di metà carriera che ha interessato tutta la gamma ma soprattutto con l'introduzione del nuovo 2.0 biturbo da 306 cavalli montata sulla John Cooper Works. Se l'aumento di potenza rispetto al modello precedente di 75 cv ha portato in dote uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in soli 4.9 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h, la Clubman Jcw ha detto definitivamente addio alla trasmissione manuale per lasciare spazio al cambio automatico a 8 rapporti abbinato alla trazione integrale All4. Prezzo? Si parte da poco più di 44.000 euro, a cui si possono aggiungere accessori come le sospensioni sportive adattive.

Aumenta la connettività

Il restyling ha introdotto una serie di novità visibili a occhio nudo come le nuove grafiche, gli spoiler dedicati, le tinte a contrasto per i gusci degli specchi retrovisori ed il tetto, la fanaleria full Led con l'Union Jack nei proiettori posteriori e cerchi in lega fino a 19 pollici. A bordo lo schermo a centro plancia può arrivare fino a 8.8” e l'ambiente è connesso grazie alla Sim 4G. Insieme alle opzioni Connected Navigation e Connected Navigation Plus, è possibile utilizzare il servizio di informazioni sul traffico in tempo reale, con i dati sulla situazione, il Concierge Service personale, la piattaforma Internet Mini Online e Apple CarPlay. Continua a mancare, nonostante la maggiore diffusione, Android Auto.

Prova su strada

Se esteticamente il restyling non ha stravolto la Clubman, il 2.0 4 cilindri da 306 è un netto salto in avanti. Il motivo? Ora la media inglese può essere una valida alternativa a concorrenti prestazioni del calibro della Volkswagen Golf R o della Classe A 35 Amg, merito di prestazioni paragonabili abbinate ad un ottimo telaio che la rendono divertente anche nei percorsi più tortuosi complice il differenziale autobloccante meccanico montato all'anteriore e la trazione integrale. La nuova motorizzazione aggiunge anche un sound più coinvolgente emesso dai due tubi di scarico posteriori, mentre i 450 Nm di coppia massima erogati fra 1.750 e 4.500 giri/min sono sinonimo di grande elasticità di marcia. Buona la dotazione di sistemi Adas, anche se manca l'avviso di uscita involontaria di corsia e il controllo dell'angolo cieco. Omologata Euro 6d-Temp, dichiara un consumo medio di 7.4 litri per 100 chilometri ed emissioni di anidride carbonica fino a 169 g/km.

Scheda tecnica

Il considerevole aumento di potenza rispetto al motore precedente è stato ottenuto grazie all'utilizzo di turbocompressori con maggiori dimensioni. Il rapporto di compressione del nuovo motore è stato ridotto da 10,2 a 9,5 per controbilanciare l'incremento della pressione di sovralimentazione. Inoltre, il sistema di sovralimentazione, integrato nel collettore di scarico, è dotato di una valvola di scarico che contribuisce a fornire una risposta ottimizzata. Il condotto di aspirazione è stato ridisegnato e posizionato il più lontano possibile. La potenza nel motore è supportata anche dall'ultima generazione del sistema di iniezione diretta. Il suo nuovo iniettore multi-foro posizionato tra le valvole consente un maggior flusso, iniettando il carburante all'interno della camera di combustione con una pressione fino a 350 bar. La grande vaporizzazione consente un dosaggio del carburante molto preciso, per assicurare una combustione pulita e un'efficienza ottimale. La tecnologia Mini TwinPower Turbo include anche un comando valvola variabile Valvetronic, così come il variatore di fase degli alberi a camme (doppio Vanos).

Cambio Steptronic 8 rapporti

L'addio al cambio manuale per lasciare spazio esclusivamente al trasmissione automatica Steptronic potrebbe fare storcere il naso a qualche appassionato. In realtà l'8 marce senza frizione si rivelerà un compagno ideale durante la guida ad alte prestazioni, come in mezzo al traffico cittadino. Nel dettaglio l'ultima generazione della trasmissione mostra una maggiore efficienza interna ed una maggiore inclinazione dell'asse di sterzo. Questa scelta si traduce in regimi del motore inferiori durante la guida con le marce più alte, che si traduce in un minor consumo di carburante. I cambi di marcia e il comfort acustico sono stati ulteriormente ottimizzati. Il convertitore di coppia con funzione lock-up, creando una connessione diretta con il motore e trasmettendo tutta la coppia disponibile, migliora l'esperienza di guida. I paddle sul volante per la selezione manuale delle marce sono di serie. Inoltre, la trasmissione sportiva Steptronic ad 8 marce ha una funzione Launch control per le partenze da fermo ed assicurare le migliori accelerazioni possibili grazie all'ottimizzazione della trazione.

Il nuovo cambio dispone anche di un differenziale autobloccante a controllo elettronico in grado di uniformare le velocità tra le ruote anteriori. In condizioni di carico, ciò significa che può essere generato un effetto di blocco fino al 39%. Il differenziale autobloccante meccanico lavora insieme al Dsc (Dynamic Stability Control), aumentando la trazione su terreno scivoloso o in condizioni climatiche avverse e migliorando la dinamica. L'effetto del blocco si traduce nel trasferimento della coppia su una ruota dell'asse anteriore quando l'altra inizia a slittare. Questo impedisce una perdita di trazione mantenendo la coppia, anche in presenza di diversi valori di attrito tra le ruote sinistra e destra. Il blocco del differenziale aiuta l'agilità del veicolo nei cambi di direzione e durante le forti accelerazioni grazie all'ottimale trasferimento della coppia.