Mini Cooper

La vettura, monta una batteria da 32.6 kWh che assicura, secondo il costruttore un'autonomia di 235 km secondo le misurazioni effettuate secondo lo standard Wltp. La batteria a ioni di litio ha una capacità e dimensioni non enormi al fine di non rubare troppo spazio dall'abitacolo ed è posta sotto al pianale che deriva dalla piattaforma Ukl sviluppata da Bmw. L'architettura rimane infatti quella delle versioni termiche pur con le necessarie modifiche per alloggiare pacco batterie sistemi di gestione dell'energia e il motore elettrico da 135 kW (184 cavalli). Per ricaricare la vettura è possibile usare colonnine e wallbox fino a 50 kW che permette di arrivare all'80% di carica in 35 minuti. Con una presa da 11 kW ci vogliono due ore e mezza per l'80% e tre ore e mezza per arrivare al 100 per cento. Tra l'altro il costruttore offre un pacchetto che comprende wallbox e installazione. la casa dichiara consumi pari a 15 kWh ogni cento km. La vettura, recupera energia in frenata con due modalità di intervento e offre driving mode specifici. Mini Cooper SE come tutte le elettriche assicura prestazioni brillanti. Accelera da 0 a 100 km/h in 7.3 secondi e da 0 a 60 km/h in soli 3.9 secondi. La Mini alla spina che fa parte del vasto piano di elettrificazione del gruppo Bmw teso a sviluppare 25 modelli elettrificati entro il 2023 tra elettriche, ibride, Phev e mhev. È costruita sulle linee di Oxford, insieme alle sorelle termiche, si distingue per numerosi dettagli e fra questi spiccano la calandra specifica e le ruote (da 16 o da 17 pollici) dal design studiato per migliorare l'aerodinamica che la rendono immediatamente riconoscibile. A bordo il sistema di infotainment è specifico per il modello e contempla funzioni e servizi connessi via app pensati per gestire una vettura elettrica. Ad esempio offre una schermata “eDrive” c per gestire e monitorare i flussi di energia.