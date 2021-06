Mini Cooper, due generazioni che meritano l’attenzione del collezionista

3' di lettura

Le doti di maneggevolezza e tenuta di strada senza precedenti di quella strana macchinetta emersero immediatamente dopo il lancio del duo Morris Mini Minor/Austin Seven nel 1959; fu così che la BMC (British Motor Corporation) si rivolse a John Cooper, titolare della omonima Scuderia fresca vincitrice di un Titolo Mondiale di Formula Uno, per capire se si fosse potuto intervenire su di essa in chiave sportiva. Il risultato si vide due anni dopo (1961) nei panni di un mostriciattolo da circa un litro di cilindrata per 55 CV che, sul misto stretto, si rivelava imbattibile praticamente da chiunque; questo grazie al ridottissimo peso, ad un assetto ancor meglio curato ed ai freni a disco anteriori.

Non paghi, i maghi della John Cooper svilupparono poco dopo le versioni S da 997 cc, con potenza portata a 65 CV, e da 1,3 litri che arrivarono a disporre, in configurazione stradale, di 76 CV per prestazioni veramente elevate in termini assoluti; ed è noto che queste prestazioni non si limitarono a vittoriose sfide stradali con Alfa Romeo, Porsche, Triumph, ma sconfinarono in campo agonistico con risultati trionfali nelle gare su strada sia nella classe fino a 1.000 cc sia nell’assoluto con la versione di maggiore cilindrata.

E, in effetti, tre vittorie al Rally di Montecarlo ed altre diciannove vittorie in Rally europei di primo piano nel periodo 1965-67, oltre ad un Campionato Europeo (1965), appaiono più che sufficienti per porre questa straordinaria vetturetta nel Gotha dell’automobilismo sportivo e per stamparne il nome nel cuore di tutti gli appassionati elevandola al ruolo di mito indiscusso.

A tal punto da renderne possibile una sorta di resurrezione, nel 2001, da parte della BMW che ne aveva acquistato il Marchio nel 1994 insieme a tutto il Gruppo Rover dalla British Aerospace; e a questo proposito è interessante notare che, nell’arco di un decennio, il Gruppo tedesco finì per liberarsi di tutto il resto che, in quella occasione, aveva acquisito: la Land Rover ceduta alla Ford nel 2000 e la MG Rover nel 2005 ai cinesi della SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation).

Non così per MINI che, intanto, era diventato nuovamente un Marchio a sé stante e che, dopo una serie di seducenti prototipi da salone che ne avevano aumentato a dismisura l’aspettativa, nel Settembre 2001 debuttò sul mercato con due versioni: la One, dedicata alle signore più compassate, con 90 CV a disposizione e la Cooper, che dava il benvenuto alla rinascita di questo Marchio, da 115 CV; ambedue erano motorizzate da un robusto quattro cilindri 1,6 litri monoalbero a sedici valvole prodotto in Brasile in collaborazione con la Chrysler.