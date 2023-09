Mini Cooper elettrica, tutto quello che c'è da sapere sulla quinta generazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutta a Monaco di Baviera la nuova Mini Cooper elettrica. A pochi giorni di distanza dall'inaugurazione dell'IAA Mobility 2023, il marchio inglese di proprietà di Bmw ha svelato la quinta generazione dell'iconica Mini Cooper a tre porte. Presentata in versione completamente elettrica, la termica arriverà successivamente, presenta dimensioni più compatte e uno stile caratterizzato da forti richiami al passato, tratti decisi e interni minimalisti e tecnologici.

Mini Cooper elettrica 2024

La parte anteriore della Mini Cooper completamente elettrica è ancora una volta caratterizzata dagli iconici fari circolari e dalla caratteristica griglia ora ottagonale e non più esagonale. Le firme luminose a Led anteriori e posteriori non faranno passare inosservata la novità inglese, come le animazioni di benvenuto e arrivederci appositamente realizzate. Per quanto riguarda cerchi e gomme, la larghezza degli pneumatici dei cerchi da 17 e 18 pollici di è stata aumentata di 10/20 mm a 205/225 mm. Le dimensioni dei cerchi disponibili vanno da 16 a 18 pollici.

Interni Mini Cooper 2024

Passato e futuro si fondono a bordo della nuova Mini Cooper. Infatti, all'interno, il design della plancia riprende il famoso stile minimalista della Mini classica. Per il primo modello del 1959, Alec Issigonis progettò un interno con un quadro strumenti rotondo al centro e la caratteristica barra di attivazione/disattivazione sotto. Nella nuova Cooper sono proprio questi due elementi, in combinazione con il volante, a strutturare gli interni. Dietro il volante, l'head-up display opzionale assicura che tutti i contenuti rilevanti appaiano nel campo visivo del conducente. Come lo strumento rotondo del modello precedente, il nuovo grande schermo Oled centrale è un vero e proprio ponte di comando della vettura. Grazie al Mini Operating System 9, tutte le funzioni del veicolo possono essere gestite in modo intuitivo con il tocco o il controllo vocale. Le modalità MINI Experience, Core, Green e Go-Kart, ciascuna con il proprio design specifico dell’interfaccia utente, sono disponibili di serie, con un massimo di quattro modalità aggiuntive disponibili con l’equipaggiamento opzionale Mini Experience Modes. Il proiettore Mini opzionale sul retro del display Oled immerge il cruscotto in combinazioni di colori e motivi coordinati. L’interazione tra proiezione, illuminazione ambientale e MINI Interaction Unit si traduce in un’esperienza unica e coinvolgente che si estende ai pannelli delle porte. Numerose funzioni possono essere controllate utilizzando il primo assistente vocale completo del marchio. Il Mini Intelligent Personal Assistant può essere attivato con il saluto “Hey MINI” o utilizzando il pulsante push-to-talk al volante. L’interazione a comando vocale avviene sul display Oled rotondo sotto forma di un’animazione di elementi grafici, tipografia e avatar. Abbattendo il sedile posteriore in un rapporto 60:40, il bagagliaio può essere ampliato in modo flessibile da 200 litri a un volume fino a 800 litri.

Mini Cooper elettrica, autonomia e ricarica

Il motore elettrico da 135 kW (184 cavalli) della Cooper E genera una coppia di 290 Nm, accelerando il veicolo da fermo a 100 km/h in 7,3 secondi. Con una potenza di 160 kW (218 cv), la Cooper SE scatta da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi con una coppia massima di 330 Nm. L’autonomia arriva fino a 305 chilometri per la Cooper E con batteria 40,7 kWh di capacità. Nella Cooper SE l’autonomia calcolata aumenta fino a un massimo di 402 chilometri grazie ad una capacità della batteria di 54,2 kWh. La batteria della Cooper può essere caricata tramite corrente alternata fino a 11kW. La ricarica rapida con corrente continua è possibile nella MINI Cooper E fino a 75 kW e nella nella SE fino a 95 kW. A seconda delle condizioni meteorologiche, la navigazione attiva tramite MINI Navigation garantisce che la batteria ad alto voltaggio raggiunga in anticipo la temperatura ideale per una ricarica efficiente. Ciò può ridurre significativamente il tempo di ricarica, soprattutto a temperature esterne fredde.