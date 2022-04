Autonomia fino a 270 chilometri e piacere di guida tipico del marchio Mini per la Cooper Se. Le dimensioni, il design, lo spazio e l’atmosfera interna della vettura sono ispirati al modello a motore convenzionale, il cui sviluppo aveva già tenuto conto dell’ampliamento della gamma per includere una versione puramente elettrica. La batteria agli ioni di litio da 32,6 kWh specifica della Cooper Ss assicura un’autonomia compresa tra 235 e 270 km ed è posizionata nel pianale del veicolo, evitando così la riduzione del volume del vano bagagli (da 211 a 731 litri abbattendo lo schienale posteriore) rispetto alla tradizionale Mini 3 porte con motore termico. La Mini elettrica può essere ricaricata con una presa domestica, tramite wallbox o da una colonnina con capacità fino a 50 kW. Nel dettaglio la Mini Cooper Se Yours è lunga 385 cm, larga 173 cm, alta 143 cm con un bagagliaio da 211 a 731 litri. Nella versione Yours costa 39.900 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 135 kW/184 cavalli ed una coppia massima di 270 Nm. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 150 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.440 kg.



Per saperne di più clicca sul listino



