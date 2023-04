Baule da 450 litri e lunghezza pari a 4,30 metri per la Mini Countryman. Il modello più grande e versatile della famiglia Mini si presenta con un design preciso e raffinato, nuovi contenuti che si aggiungono agli equipaggiamenti e tecnologia innovativa. La seconda generazione vede una significativa ottimizzazione in termini di spazio, versatilità, funzionalità e comfort di marcia.. Il modello ibrido plug-in Cooper SE Countryman ALL4 unisce l’efficienza della motorizzazione ibrida con trazione integrale (specifica) al piacere di guida esclusivamente elettrico. Tutte le funzioni di illuminazione ora dispongono di tecnologia led di alta qualità di serie, mentre la struttura grafica della sorgente luminosa mostra il design dell’Union Jack. Con le sue linee il motivo a bandiera sottolinea una caratteristica distintiva, sia di giorno che in termini di design notturno. Nel dettaglio la versione scelta è la Countryman Cooper SE ALL4 JCW, lunga 430 cm, larga 182 cm, alta 156 cm con un bagagliaio da 450 a 1.275 litri. Nella versione Cooper SE ALL4 JCW è spinta dalla motorizzazione ibrida plug in di 1.499 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 162 kW/220 cavalli ed una coppia massima di 385 Nm. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 36 litri. Le emissioni di CO2 sono di 44 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 196 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.790 kg.

Per saperne di più clicca sul listino