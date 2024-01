Mini Countryman

La nuova Countryman diventata più grossa della precedente (è lunga 4,43 metri) e con un aspetto che l’avvicinano al mondo dei suv è stata svelata con le versioni full electric. La E con un sistema monomotore a trazione posteriore con 204 cavalli che promette un’autonomia di 460 chilometri e la Se All4, spinta da un powertrain formato da due motori che originano anche la trazione integrale con 313 cavalli, alimentato anch’esso da una batteria da 66,45 kWh che, in questo caso, assicura una percorrenza di 433 chilometri. Diversamente dalla Cooper e dalla Aceman che debutterà fra qualche mese nate dalla joint-venture con Great Wall che le produce in Cina, la Countryman nasce in Germania. Ed è la prima Mini della storia prodotta in Germania. Pur essendo stata svelata con le versioni full-electric, la commercializzazione della nuova Countryman inizia con le versioni con motori turbo a benzina mild-hybrid a 48 V, la C con 170 cavalli e la Cooper S All4 con 218 cavalli, e la Jcw All4 da 300 cavalli. I prezzi partono da 35.000 euro.

