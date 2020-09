Mini Countryman: ecco com'è e come va l'edizione 2020 Un'aggiustatina all'outfit, una rivisitazione dell'abitacolo, l'upgrading di alcune tecnologie e delle personalizzazioni accompagnano l'aggiornamento dei motori, ora tutti Euro 6d

di Massimo Mambretti

Un'aggiustatina all'outfit, una rivisitazione dell'abitacolo, l'upgrading di alcune tecnologie e delle personalizzazioni accompagnano l'aggiornamento dei motori, ora tutti Euro 6d



3' di lettura

La Mini Countryman si rinnova, ma formalmente senza stravolgimenti sostanziali. L'aggiornamento contagia la declinazione della famiglia intaccando solo due versioni, che per stare al passo con i tempi, offrono nuovi picchi di potenza, e affiancando all'incremento delle dotazioni nuove personalizzazioni.

Mini Countryman, pochi dettagli aggiornano il look

Esteticamente la nuova Countryman si riconosce, soprattutto, per il frontale modificato dalla mascherina e dallo scudo ridisegnati, oltre che dall'inedita firma luminosa portata in dote dalla fanaleria a Led di serie per tutte le versioni, che a richiesta può lasciare il posto a quella a matrice attiva. Posteriormente, invece, spiccano solo i gruppi ottici che propongono il tema della bandiera inglese Union Jack. Inoltre, la nuova Countryman propone inediti abbinamenti cromatici e trattamenti superficiali dele sovrastrutture, oltre che inedite tinte e l'edizione Northwood, che rientra nel repertorio delle personalizzazioni assai caro ai Mini-addict. Nell'abitacolo entrano assieme a inediti rivestimenti e abbinamenti cromatici un display centrale, sempre rotondo ma da 8,8” e touch che offre nuove funzionalità. Fra le più importanti ci sono quelle legate ai servizi online, alla connettività da remoto e il mirroring wireless, sebbene solo con Apple CarPlay. A richiesta, ora si può avere anche la strumentazione digitale non configurabile con display da 5,5”, ereditato dalla Mini elettrica e già disponibile da qualche tempo anche per le versioni a tre porte.

Tutte le foto della rinnovata Mini Countryman Photogallery11 foto Visualizza

Mini Countryman, com'è la nuova famiglia

Come anticipato il filone più importanti dell'aggiornamento della Countryman è l'adeguamento alle norme Euro 6d. L'obiettivo è stato raggiunto dotando i motori a benzina di filtro per il particolato, dotando i turbodiesel dell'iniezione AdBlue e riformulando solo la potenze dell'unità che spinge la Cooper S, che scende da 192 a 178 cv, ed equipaggiando l'ibrida plug-in Se All4 con un powertrain da 220 anziché 224 cv. Quest'ultimo si distingue dal precedente perché il motore turbo di 1,5 litri sviluppa 125 invece che 136 cv e quello elettrico posteriore 95 anziché 88 cv. Inoltre, adesso la Cooper SE ora può viaggiare a emissioni zero per una sessantina di chilometri a toccare i 135 orari. Approfittando dell'occasione è stata riformulata anche l'offerta di cambi: ora l'automatico a otto marce è standard per tutte le versioni All4 a trazione integrale e per la turbodiesel Cooper Sd con a trazione anteriore da 190 cv. Le versioni a benzina One con 102 cv, Cooper da 136 cv e Cooper S così come le turbodiesel One D da 116 cv, Cooper D con 150 cv possono sostituire e il cambio manuale a sei marce con il doppia frizione a sette rapporti. Invece, la Cooper SE All4 continua a proporre l'automatico a sei marce. A questo schieramento si aggiungerà fra un po' di tempo anche la John Cooper Works da 306 cv.

Mini Countryman, come va la Cooper Sd All4

L'abbinamento standard fra il cambio automatico a otto marce e il più potente turbodiesel della famiglia accentua il già buon appeal che emanava in passato la Countryman Cooper Sd. Avvantaggiandosi oltre che della potenza di 190 cv anche della robusta coppia di 400 Nm, questa Countryman si rivela una buona compagna tanto nell'uso quotidiano grazie all'elasticità e alla souplesse che imprime alla guidabilità l'accoppiata motore-cambio, quanto in quello extra-urbano, comprese le divagazioni sui percorsi più impegnativi della norma e a bassa aderenza. Le configurazioni vettura permettono poi di imprimere alla Cooper Sd personalità. Nella prova di 400 chilometri, svolta metà in autostrada e metà su percorsi collinari e montani, impiegando le configurazioni Eco e Sport questa Countryman capace di raggiungere i 224 all'ora e di accelerare da 0 a 100 orari in 7”6, ha percorso mediamente 15 chilometri con un litro, mentre quella dichiarata supera i 20 chilometri. In tutti i casi, dinamicamente la Cooper SD è sempre all'altezza della situazione.

Mini Countryman, allestimenti e prezzi

Per la rinnovata Countryman sono sempre previsti gli allestimenti normale, Boost, Hype e tre declinazioni Business che, però, includono un maggiore numero di dotazioni rispetto al passato. I prezzi partono dai 29.500 euro della Cooper e arrivano ai 44.600 euro della versione Business dell'ibrida plug-in, al lordo degli incentivi. Quello della One sarà comunicato più avanti.