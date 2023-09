Mini Countryman, elettrica e più grande. Tutto quello che c'è da sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

La terza generazione della Mini Countryman cresce nelle dimensioni, nei contenuti e diventa anche 100% elettrica. Il crossover del marchio britannico entra di diritto nel segmento dei C-Suv, grazie ad una lunghezza superiore ai 4,40 metri e ad uno spazio interno perfetto per tutta la famiglia. Con la nuova Mini Countryman elettrica si potranno percorrere fino a 462 chilometri, diventando così una valida alternativa alle versioni a combustione interna. Completamente nuovi anche gli interni, caratterizzati dal grande strumento tondo a centro plancia da cui gestire tutte le funzioni della vettura. La produzione partirà a novembre nello stabilimento di Lipsia

Quanto è lunga la nuova Mini Countryman

Quali sono le dimensioni della nuova Mini Countryman? Rispetto al passato la lunghezza è aumentata tredici centimetri e sei centimetri in altezza. Complessivamente le dimensioni della Mini Countryman sono pari a 4.433 mm in lunghezza, 1.843 mm in larghezza e 1.656 mm in altezza. Cresciuto anche il passo, ora pari a 2.692 mm. Lo stile è caratterizzato da linee decise e personali, in grado di amplificare le dimensioni della vettura. Il design del montante C varia a seconda dell’allestimento del veicolo e si basa su uno dei quattro colori del tetto del veicolo. La forma verticale dei nuovi fanali posteriori Matrix incornicia il posteriore del veicolo. Ampia l'offerta di cerchi in lega, disponibili fino alla misura di 20 pollici.

Interni Mini Countryman

Salendo a bordo della nuova Mini Countryman si viene accolti da interni dall'arredamento minimalista ma dallo spazio aumentato rispetto al passato. A centro plancia spicca la grande strumentazione ovale Oled touch da cui gestire il nuovo sistema d'infotainment Mini Operating System 9 connesso, personalizzabile tramite 8 diversi scenari, dotato di assistente vocale evoluto attivabile tramite “Hey Mini”. Cambia anche il volante, ora multifunzione di nuova concezione con design a due razze e cinturino in tessuto opzionale al posto del classico raggio inferiore. Rispetto alla nuova Mini Cooper, le bocchette dell’aria nell’abitacolo sono disposte verticalmente. Scegliendo tra i quattro allestimenti disponibili - Essential, Classic, Favoured e Jcw – cambieranno anche colorazioni e dotazioni a bordo. Tra gli optional arriva il grande tetto in vetro panoramico. Passando allo spazio a bordo, i passeggeri posteriori possono contare su sedili scorrevoli fino a 13 centimetri e lo schienale delle tre sedute in seconda fila è regolabile individualmente in sei posizioni fino a 12 gradi. Per quanto riguarda la capacità di carico della nuova Mini Countryman, il baule parte da 460 litri e arriva fino a 1.450 litri. Un ulteriore vano sul pavimento aggiunge spazio per gli accessori di ricarica.

Mini Countryman elettrica, autonomia

In attesa di conoscere tutta la gamma della nuova Mini Countryman, la versione elettrica di accesso è spinta dall'unità da 150 kW (204 cavalli) con 250 Nm di coppia ed è capace di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in 8,6 secondi. L'autonomia, con omologazione Wltp, arriva a 462 chilometri. La Mini Countryman Cooper SE All4 a trazione integrale arriva a 230 kW (313 cavalli), con i due motori che scaricano a terra una coppia complessiva di 494 Nm e promettono uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. In questo caso l'autonomia raggiunge i 433 chilometri. La batteria da 64,7 kWh può essere caricata tramite corrente alternata con 22 kW. La ricarica rapida con corrente continua è possibile in entrambi i modelli completamente elettrici da 130 kW.

Mini Countryman, guida autonoma di livello 2

Ulteriore evoluzione rispetto al passato arriva dalla dotazione di sistemi di ausilio alla guida. La Mini Countryman raggiunge il secondo livello avanzato sul fronte degli Adas (secondo la tabella Sae da 0 a 5), introducendo novità come la guida semiautomatica su percorsi extraurbani fino a 60 km/h.