Mini Countryman ibrida plug-in

Mini Countryman è un crossover in perfetto stile Mini. Si tratta della prima Mini a superare i 4 metri di lunghezza, ad offrire 4 sedili singoli indipendenti tra loro e completamente regolabili (disponibile in opzione la configurazione a 5 posti), ad essere fornita di 4 porte e ad offrire la possibilità della trazione integrale All4 che ripartisce automaticamente la coppia dall'asse anteriore a quello posteriore per mezzo di un ripartitore di coppia e di una frizione multidisco. Disponibile anche in versione Plug-In Hybrid S E All4, con Mini eDrive. Nello specifico la Mini Countryman Cooper S E ALL4 aut. è una SUV 5 porte 4-5 posti della MINI lunga 430 cm, larga 182 cm, alta 156 cm con un bagagliaio da 405 a 1.275 litri. Nella versione Cooper S E ALL4 aut. costa 39.100 € con motore a ibrida plug in di 1.499 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 165 kW/224 CV ed una coppia massima di 385 Nm . La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 36 litri. Le emissioni di CO2 sono di 55 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 198 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.760 kg.

