Mini Countryman, lunghezza 4,30 metri

Il modello più grande e versatile della famiglia Mini si presenta con un design preciso e raffinato, nuovi contenuti che si aggiungono agli equipaggiamenti e tecnologia innovativa. La seconda generazione vede una significativa ottimizzazione in termini di spazio, versatilità, funzionalità e comfort di marcia. Inoltre la Countryman è diventata una forza pionieristica per la mobilità locale a basse emissioni, nello stile distintivo del Marchio. Il modello ibrido plug-in Cooper Se Countryman All4 unisce l'efficienza della motorizzazione ibrida con trazione integrale (specifica) al piacere di guida esclusivamente elettrico. Tutte le funzioni di illuminazione ora dispongono di tecnologia led di alta qualità di serie, mentre la struttura grafica della sorgente luminosa mostra il design dell'Union Jack. Con le sue linee il motivo a bandiera sottolinea una caratteristica distintiva, sia di giorno che in termini di design notturno. L'offerta di personalizzazioni apre nuove possibilità per un look individuale: tra gli altri, nuovi colori e diversi abbinamenti per tetto, calotte degli specchietti, bordi dei fari, luci posteriori, griglia del radiatore e side scuttles.

