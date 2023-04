Mini Countryman: la nuova generazione elettrica prodotta in Germania

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sensazione di un go-kart elettrico con un’impronta ecologica minima e continua la storia di successo del modello Mini più grande: Countryman continua l’offensiva di prodotti del marchio con modelli completamente elettrici.

Mini Countryman: la prima 100% elettrica prodotta in Germania

La nuova generazione di Countryman completamente elettrica amplia la percentuale di modelli elettrificati: una Mini su cinque è già elettrica. Con la sua lunghezza aumentata di 13 centimetri fino a 4.429 mm, lo spazioso Adventurer offre ancora più spazio e comfort per i suoi occupanti. L’altezza è incrementata di quasi sei centimetri fino a raggiungere i 1.613 mm, offrendo ancora più spazio per la testa.

Nuova Countryman combina l’elettromobilità a emissioni locali zero con la massima compatibilità ambientale possibile anche in fase di produzione: ciò include la rinuncia a tutti gli elementi decorativi esterni e interni e la produzione dei cerchi in lega leggera pressofusa con alluminio secondario fino al 70%. In combinazione con l’uso di elettricità verde nella produzione, le emissioni di CO2 possono essere notevolmente ridotte rispetto ai processi di produzione convenzionali.

Le superfici dei cruscotti, del volante, del rivestimento del tetto e del pavimento del veicolo e dei tappetini sono realizzate in poliestere riciclato ottenuto da bottiglie in PET e residui di moquette. Questa alternativa di alta qualità, colorata e confortevole ai materiali tradizionali riduce le emissioni di CO2 lungo la catena del valore fino all’85% e sottolinea l’attenzione alla riduzione al minimo dell’impronta ecologica della prossima generazione di modelli MINI.

Produzione green: l'impianto di Lipsia

La strategia sostenibile a lungo termine per la generazione e il consumo di energia dello “stabilimento verde” del gruppo Bmw nel sito di Lipsia include quattro turbine eoliche con un’altezza di 190 metri nei locali della fabbrica. Ciò potrebbe generare 21,9 GWh di elettricità dall’energia eolica nel 2021. L’impianto di stoccaggio può immagazzinare temporaneamente fino a 700 batterie ad alta tensione dei modelli Bmw i3. Il gruppo Bmw sta espandendo la capacità di produzione in loco di componenti elettronici di otto linee di produzione entro il 2024 e investendo più di 800 milioni di euro. La completa decarbonizzazione della produzione sostituendo i combustibili fossili con l’idrogeno è al centro di quello che è già uno degli impianti di produzione automobilistica più moderni e sostenibili al mondo.