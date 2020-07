Mini Countryman la tenda si apre in automatico

Realizzata dalla Autohome si apre e si chiude in automatico attraverso quattro molle a gas e può ospitare due adulti. In fibra di vetro, oltre a essere impermeabile, garantisce un isolamento ottimale dal calore e dal rumore. Dispone di due porte con fasce interne sigillanti e di due finestre con apertura graduata, grazie a zip ad arco con protezioni antipioggia. La superficie interna prevede un materasso ad alta densità con fodere e cuscini di cotone, reti da viaggio e tasche per alloggiare gli oggetti personali. La dotazione comprende in aggiunta una scaletta di alluminio che la si può regolabile anche in altezza.