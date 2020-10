Mini e il futuro modello urban suv elettrico in arrivo

Alla Mini hanno già un modello a ruote alte, è la Countryman che fra l'altro è disponibile anche in una versione elettrificata plug-in hybrid. Un futuro suv di dimensioni superiore o magari a 7 posti non si adatterebbe al Dna della Mini, ma un modello più piccolo, magari a propulsione elettrica, sarebbe un'opzione interessante. Mini ha confermato che non ci sarà un'auto più piccola dell'attuale berlina a tre porte, escludendo anche la versione di produzione del Concept Rocketman datato 2011. Ma visto che non è prevista una Countryman più piccola, non resta che il B-suv. Se ne saprà più nel corso del 2021