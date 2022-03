Mini, ecco la nuova elettrica nei test al Polo Nord

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Mini riparte dall'elettrica, ma ci saranno anche le altre versioni. Ancora una volta, però, sarà la tre porte a debuttare per prima. Dopo l’hatchback, tuttavia, seguiranno altre varianti di carrozzeria, ma per il momento il brand di Oxford cita solo all’arrivo della nuova Countryman e il debutto di un concept che prefigura un modello inedito: un crossover compatto. Ci saranno varianti endotermiche e ibride, ma nulla è stato spiegato nei dettagli per il momento.

Debutta per prima la versione elettrica a 3 porte

Se è l'elettrica a debuttare per prima la dice lunga sulla strategia globale del marchio all'interno del gruppo Bmw, che prevede, per la versione a batteria anche un percorso che sarà totalmente separato rispetto al resto della famiglia. La produzione della EV è infatti prevista in Cina, grazie all’accordo con la Great Wall: un aspetto che la rende, di fatto, un prodotto separato rispetto alle Mini che saranno ancora prodotte nella fabbrica in UK a Oxford.

Design evolutivo per l’iconica britannica

Le primi immagini camuffate mettono in evidenza la logica evolutiva del design Mini, ormai talmente iconico da non concepire vere e proprie rivoluzioni. Ritroviamo, quindi, le proporzioni compatte con sbalzi minimi, i grandi fari circolari anteriori, la presa d’aria sul cofano, gli spessi montanti del parabrezza, molto verticale, il tetto ben separato dal resto della vettura e gli specchietti retrovisori ovali. Si può notare qualcosa di diverso nelle maniglie delle porte, più incassate e nel frontale: la mascherina è, invece, cresciuta notevolmente nelle dimensioni.

Gli interni sono ancora da svelare

La nuova Mini vista dalla parte del posteriore non passa certo inosservato, invece, il taglio elaborato del portellone nella zona dei gruppi ottici che sono però ancora totalmente nascosti. I nuovi interni naturalmente non sono visibili, ma uno scatto della fiancata sembra suggerire la presenza di un display molto più grande dell'attuale e anche più sottile al centro della plancia che potrebbe anche rimodulare le diverse forme degli interni rispetto al modello attuale.