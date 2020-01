Mini Elettrica, abbiamo provato in anteprima la nuova Cooper SE: ecco come va La piccola inglese diventa una citycar a zero emissioni, divertente da guidare e con autonomia fino a 270 chilometri Mario Cianflone

MIAMI

Mini è diventata anche elettrica, dopo poco più di 60 anni di vita, è nata nell'agosto del 1959, e dopo varie generazioni (tre sotto l'egida di Bmw) la piccola inglese si trasforma in una citycar a emissioni zero. Si chiama Cooper SE, ma è più semplice chiamarla Mini Electric. E l'idea di una Mini elettrica non è nuova, dal momento che già nel 2008 il produttore britannico ha creato la Mini E, un prototipo prodotto in 600 copie per testare le reazioni del pubblico. Abbiamo guidato in anteprima la nuova Mini elettrica a Miami, in un ambito urbano ed extra urbano.

Mini 100% elettrica: ecco tutte le caratteristiche

Il powertrain elettrico e la batteria

Sotto il cofano Mini Cooper SE, è inserito il motore elettrico con circa 184 cavalli (lo stesso della Bmw i3) e 270 Nm di coppia. Il risultato sono prestazioni piuttosto interessanti per una city car, con uno scatto da 0 a 60 km/h in 3,9 secondi, mentre per raggiungere i 100 km/h sono necessari solo 7,3 secondi. Come con la maggior parte degli attuali modelli elettrici, la city car ha una batteria da 32,6 kWh nascosta sotto il pavimento per mantenere la stessa abitabilità del modello termico, con un volume del bagagliaio che varia da 211 e 731 litri. L'autonomia oscilla tra i 235 e 270 km a seconda dei driving mode (Sport, Mid, Green e Green+) delle condizioni stradali e meteorologiche, per un consumo dichiarato tra i 13,2 e 15 kwH/100 km. Un dato che corrisponde ai valori che abbiamo rilevato durante il nostro test drive.

Come si ricarica

Il pacco batterie può essere ricaricato ovunque, utilizzando da una semplice presa a muro fino alla stazione di ricarica rapida da 50 kW per avere l'80% di autonomia in soli 35 minuti. La stessa percentuale di ricarica, ma con un walbox (made in Bmw/Mini) i tempi si accorciano. Può essere ricaricata anche con una normale 220 in corrente alternata ma i tempi sono lunghi. Meglio usare, se si ha un garage, il wallbox offerto dalla casa che offre due modalità: 11 kW che in 2.5 ore ricarica l'80% e in 3.5 ore fa il pieno oppure 7.4 kW che richiede 50 minuti in più. Usando le colonnine pubbliche da 50 kW in corrente continua in soli 35 minuti si arriva al'80% e in un'ora e 35 minuti si arriva al 100 per cento. anche questi sono i vantaggi di avere una batteria a misura di città: meno sprechi di costi di tempo e di peso.

Come è fatta

Basata sulla terza generazione, quella nata nel 2014, la city car britannica ha dovuto adeguarsi ai tempi ma lo stile resta quello classico. La nuova variante Bev (battery electric vehicle) mantiene le linee della versione termica, rimane comunque molto semplice distinguerla dal resto della gamma, in particolare per i suoi inserti gialli opzionali.