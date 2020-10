Mini, il futuro è tutto nelle batterie. Citycar e crossover nel mirino Nuove elettriche in arrivo tutte o quasi prodotte in Cina, ma spazio anche a modelli con motori termici a benzina o diesel per specifiche richieste. Da definire il ruolo delle varianti più sportive JCW di Corrado Canali

A vent’anni dal lancio della seconda generazione delle Mini, concepita nell’ambito del Gruppo Bmw e dopo circa quattro milioni di auto vendute in oltre 100 Paesi al mondo il marchio di Oxford fa il punto sul futuro di un brand che ha l’obiettivo di fare sempre parte dell’esclusivo settore premium, ma che da oggi in poi punterà a conquistare nuovi potenziali utilizzatori e ad espandersi in mercati in grande sviluppo come la Cina che già rappresenta il 10% della vendite. Per farlo punterà su una gamma di vetture a zero emissioni e realizzate nell’ambito della joint venture coi cinesi di Great Wall Motor.

Il bilancio vent’anni dopo il rilancio del brand nell’ambito del Gruppo Bmw

Se nel 2015, la nuova Mini Clubman consentì al brand inglese l’ingresso nel segmento delle compatte premium, due anni dopo, la svolta venne portata avanti anche dalla nuova Mini Countryman. Col risultato che il 40% delle vendite di Mini nel mondo sono oggi concentrare in questo segmento strategico non solo per il brand britannico. La gamma Mini in questi vent’anni si è ampliata come non mai, ma se lo spazio per modelli sportivi John Cooper Works si è ridotto oggi al 5% 5% delle vendite totali, i modelli elettrificati stanno invece progressivamente guadagnando quote ulteriori di mercato.

Modelli elettrificati ma spazio anche a delle unità termiche

Delineando la strategia di prodotto per il prossimo futuro, il marchio britannico ha affermato che consentirà ai potenziali acquirenti di tutto il mondo di poter disporre di modelli a zero emissioni pur offrendo sempre motorizzazioni sia a benzina che anche turbodiesel sia pure altamente efficienti che infatti continueranno a essere secondo la Mini le soluzioni ideali per dei gruppi ridotti di utilizzatori e per dei Paesi le cui esigenze di mobilità non soltanto urbana potranno ancora non essere soddisfatte da auto esclusivamente a batteria. La transizione durerà il tempo necessario per offrire infrastrutture adeguate.

Un crossover elettrico si andrà ad affianchare alla Mini Cooper SE

Sviluppato come parte della joint venture coi cinesi della Great Wall Motors, sarà realizzato su una nuova piattaforma e utilizzerà una nuova generazione di batterie senza cobalto di capacità ancora sconosciuta. Ulteriori dettagli non sono stati comunicati da Mini, ma pare che la nuova EV potrebbe chiamarsi Paceman riprendendo una denominazione di un modello uscito di produzione. Da segnalare poi che è del tutto probabile che il futuro crosssover sarà anche la base di un modello che andrà a sostituire nella gamma Bmw l’attuale elettrica i3, nell’ambito della sempre più stretta sinergia fra i due marchi del gruppo.

MINI E Munich Cooperation Project Drive eCharged

Nella stessa fabbrica cinese anche la derivata della concept Rocketman

Non è stata ancora data di lancio del crossover elettrico, ma lo stabilimento di Zhangjiagang che si trova a circa 140 km da Shanghai dove verrà prodotto, entrerà in funzione nel 2022 e dunque è ipotizzare che il crossover arriverà nel 2023. Dalla stessa fabbrica uscirà anche la tanto attesa versione di serie a zero emissioni della Rocketman concept presentata nel lontano 2011 e che andrà a collocarsi nella gamma Mini al di sotto della Cooper SE. Con questo modello il brand di Monaco punterà in Europa a offrire una doppia proposta in tema di mobilità urbana, il terreno più congeniale per le auto a propulsione EV.