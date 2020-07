Mini Hatchback Cooper D

Oltre all'estetica, le principali novità stanno soprattutto sotto la carrozzeria, a cominciare dalla nuova generazione di propulsori TwinPower Turbo. Migliorano le prestazioni, in particolare in accelerazione, ma si riducono i consumi di carburante fino al 27%. Le dimensioni esterne sono più generose a tutto vantaggio del comfort a bordo per i passeggeri che beneficiano di maggiore spazio per le gambe e per la testa, oltre ad un bagagliaio più capiente di 51 litri. Più rigida e più leggera della serie precedente e con un coefficiente di resistenza aerodinamica migliorato (Cx di 0,28), la nuova MINI dispone di serie di Servotronic, controllo della stabilità DSC, Performance Control, airbag anteriori, laterali e a tendina, fissaggi Isofix e può essere equipaggiate con innumerevoli sistemi di assistenza alla guida tra cui Head-Up Display, regolazione attiva della velocità, avvertimento rischio di tamponamento, riconoscimento della segnaletica stradale e telecamera di retromarcia. Grandi novità anche nell'infotainment con nuove funzioni utilizzabili attraverso la carta Sim integrata in dotazione vettura. La Mini Hatchback Cooper D Business è una Piccola 3 porte 4 posti della MINI lunga 382 cm, larga 173 cm, alta 141 cm con un bagagliaio da 211 a 731 litri. Nella versione Cooper D Business costa 25.150 € con motore a gasolio di 1.496 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 85 kW/116 CV ed una coppia massima di 270 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 44 litri. Le emissioni di CO2 sono di 102 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 205 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.240 kg.

